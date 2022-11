Ha nyernek, a republikánusok elszámoltatják a Biden-kormányzatot

– Bár a félidős választásoknak még nem tudjuk a végeredményét, tételezzük fel, hogy a republikánusok a kongresszus egyik vagy mindkét házában többséget szereznek. Ha így lesz, mire fognak összpontosítani?

– Valószínűsíthető, hogy a republikánusok átveszik az irányítást a képviselőházban. Ezzel a felügyelő- és vizsgálóbizottságok is az irányításuk alá kerülnek, amelyekkel hatékonyabban kötelezhetik számadásra a Biden-kormányzatot. Impeachment (felelősségre vonási) eljárást sürgetnek például Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter ellen, amiért kudarcot vallott határaink védelme és a bevándorlási törvények betartatása terén. A képviselőház egyes tagjai az igazságügyi minisztérium, beleértve a Központi Hírszerző Ügynökség, az FBI-nak az átpolitizáltságát is meg akarják vizsgálni. Csak két példát említenék, hogy miért: az FBI-ban fontolóra vették, hogy potenciális belföldi terrorfenyegetésként minősítsenek gyermekeikért aggódó (az egyes iskolák Covid-szabályai ellen tiltakozó – a szerk.) szülőket, illetve harminc ügynöküket küldték egy abortuszellenes aktivista letartóztatására egy négy évvel korábban elkövetett, ám a bíróság által ejtett kihágásáért. A képviselőházi republikánusok kivizsgálhatják az afganisztáni kivonulás kudarcának okait is, a koronavírus-járvány kezelésére költött pénzeket és a lezárásokat, illetve nagyobb betekintést kérhetnek abba, hogy Ukrajnában miként költik el az amerikai pénzadományokat. Ha a republikánusoknak a szenátusban is sikerülne többséget szerezniük, igyekezni fognak megakadályozni a hanyag, inflációt gerjesztő költekezést, továbbá lehetőségük lenne megvétózni Biden elnök legfelsőbb bírósági jelöltjeit.

– Rekordszámú illegális migráns érkezett az Egyesült Államokba az idei pénzügyi évben. Mit tehetnek a republikánusok ez ellen a törvényhozásban?

– Mint említettem, egyesek a belbiztonsági miniszter felelősségre vonását sürgetik. A republikánusok továbbá arra használhatják újdonsült hatalmukat, hogy megmutassák, a Biden-kormányzat miként veszi semmibe a kongresszust, amikor illegális bevándorlók millióinak ad lehetőséget arra, hogy Amerikában maradjanak, dolgozzanak és határozatlan ideig itt éljenek. A republikánusok végre leállíthatnák Mayorkas migrációs gépezetének pénzelését, a migránsoknak szociális segélyeket ígérő és őket bevándorlásra ösztönző belföldi és külföldi NGO-k finanszírozását. Végső soron az elnök és a végrehajtó hatalmi ág dolga a határok védelme és a bevándorlási törvények betartatása. Mivel erre jelenleg nem hajlandók, a kongresszusnak törvényekkel kellene rákényszerítenie a jelenlegi és a jövőbeni elnököket, hogy végezzék a munkájukat.

– A The Wall Street Journal a napokban azt írta, hogy a Biden-kormányzat az amerikai értékek rovására erőlteti a világra a woke-ideológiát. A lap kritizálta az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét is, mondván: a diplomáciai képviselet tevékenysége leginkább „általános iskolai bohóckodásnak” tekinthető, mintsem az amerikai hatalom kivetítésének vagy a kultúra exportjának. A jelenlegi geopolitikai helyzetben (orosz–ukrán háború, Kína megerősödése) fenntartható-e és célravezető-e a Joe Biden-féle értékalapú külpolitika?

– Az amerikai diplomáciának az olyan időtálló, alapvető értékeinken kellene alapulnia, mint a demokrácia, a szólásszabadság, a tisztességes gazdasági verseny, az egyéni és családi jogok és még sorolhatnám. Egyes, úgynevezett értékek, amelyeket a jelenlegi külügyminisztériumunk és a USAID (a nemzetközi fejlesztésért felelős amerikai kormányügynökség – a szerk.) fegyelmezetlenül propagál, odahaza is hatalmas vitákat gerjesztenek, külföldön pedig gyakran kedvezőtlen fogadtatásban részesülnek. Azok a kihívások, melyeket Kína expanziója és Ukrajna orosz megszállása jelent, erős vezetést kívánnak az Egyesült Államok részéről, ám országunk erőfeszítéseit aláássa, hogy nem a lényegi ügyekkel foglalkozunk és a divatos woke-ideológiára alapozzuk irányvonalunkat, amelyet még a legtöbb amerikai sem fogad el.

– Donald Trump korábbi republikánus elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is arról beszélt a közelmúltban, hogy ha Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, nem tört volna ki az orosz–ukrán háború. Mit gondol erről?

– Ezt nehéz megmondani. Trump elnök sokat tett azért, hogy elkerüljük a külföldön vívott háborúkat, emellett önbizalmat sugárzott, amivel Amerika erejét jelképezte, ezt a külföldi vezetők tisztelték benne. Az ukrajnai és tajvani helyzettel, illetve más létfontosságú kérdésekkel kapcsolatban az ellenségnek határozottnak és kompetensnek kell látnia Amerikát. A gyengeség kisugárzására nincs szükségünk.

