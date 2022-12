Késeléssel végződött a marokkói örömünnep Milánóban

A rohamrendőrséget Utrecht egyik városrészében is bevetették, miután zavargások robbantak ki ott. A kerületi rendőrség nem zárja ki, hogy több letartóztatást is végrehajtanak még.

A The Brussels Times belga hírportál értesülése szerint a brüsszeli rendőrség 59 embert vett őrizetbe szombat este a főváros különböző negyedeiben a hatóságok elleni erőszak és tiltott pirotechnikai eszközök használata miatt.

Az érintett brüsszeli területeken az idősebb lakosok élőláncot alkottak, hogy a rendzavarókat lecsillapítsák − számolt be a hírportál.

Párizsban a marokkói szurkolókhoz csatlakoztak az elődöntőbe szintén bejutó franciák is. A Reuters beszámolója szerint a francia rendőrségnek könnygázt is be kellett vetnie a marokkói és francia szurkolók megfékezése érdekében. Kora este marokkóiak lepték el a város leghíresebb útját, a Champs-Élysées-t, majd amikor később Franciaország is elődöntős lett, franciák csatlakoztak hozzájuk. Az ünneplés egy idő után garázdaságba fordult, amikor egyesek betörték az üzletek kirakatait, és rátámadtak a rendőrökre, majd az utcákon tüzet gyújtottak.