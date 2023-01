Bakondi György valakit nagyon hiányol az embercsempészek elleni küzdelemből

Bakondi György elmondta: az európai uniós - mint Ausztria, Horvátország és Magyarország - és nem uniós nemzetállamok - mint Szerbia, Montenegró - összefogása nyomán hatékonyabb lett az unió déli határának őrizete.

Kiemelte: a magyar bűnüldöző szervek mindent megtesznek, hogy a magyar határtól távol tartsák az embercsempészeket, de úgy vélte, az embercsempész-hálózatok felszámolása csak európai uniós összefogással, nemzetközi bűnüldözési együttműködéssel valósítható meg.

A főtanácsadó rendkívül indokoltnak tartaná az Európai Unió részéről is a fellépést, és elmondása szerint Magyarország támogatná, ha Ylva Johansson, az unió belügyi biztosa konkrét lépésekkel is az élére állna ennek az összefogásnak.

Bakondi György megjegyezte: becslések szerint az embercsempész bandák bevétele a hárommilliárd eurót is meghaladta tavaly.

Elmondta még, hogy az európai operatív szerveknek, beleértve a magyart is, részletes információik vannak a balkáni útvonalon tevékenykedő embercsempész bandákról. Információi szerint a magyar határ közelében öt nagy embercsempész banda működik, amelyek egymással is konkurálnak, a közelmúlt fegyveres küzdelmei is emiatt történtek.

Jelezte: az embercsempész-hálózatok főnökei nem tartózkodnak Szerbiában, az embercsempészetet olyanok szervezik Szerbiában, akik már jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban, és uniós okmányaik birtokában utaznak be Szerbiába.

Bakondi: A határsértők szinte mind fiatal férfiak, akik rendkívül erőszakosak

Lapunk is megírta korábban, hogy az Európába vezető migrációs útvonalak közül változatlanul a balkáni a legzsúfoltabb, de a spanyol és az olasz irány is aktív – mutatott rá a főtanácsadó, aki egyébként beszélt arról is, hogy milyen változások történnek mostanában. Kiemelte, hogy a magyar határt illegálisan átlépni szándékozók szinte kizárólag fiatal férfiak, jellemzővé vált a csoportos elkövetés, kizárólag embercsempészek „szolgáltatásait” veszik igénybe, és nagyon gyakoriak az erőszakos cselekmények.

Változásként említette azt is, hogy egyre több afgán, iráni, indiai, pakisztáni állampolgár érkezik, míg korábban inkább az arab világból jöttek migránsok. Bakondi György emlékeztetett, hogy a migrációs nyomás erősödése miatt döntött a kormány tavaly arról, hogy állandó határőrizeti rendszerre van szükség. A rendőri erőkkel közösen határőrizeti szolgálatot teljesítő határvadászok száma már meghaladja az ezret.

Arról is beszámoltunk egy másik cikkünkben, hogy a fogva tartott embercsempészek már öt büntetés-végrehajtási intézetet töltenének meg, ha az elkövetett bűncselekmény alapján tartanák fogva őket. 2023. január 10-i hivatalos adat szerint 2658 főt őriznek a hazai börtönökben.

A főbb fogvatartási helyek átfedést mutatnak a magyarországi csempészirányokkal. Így Szeged, Kecskemét, Budapest börtöneiben éppúgy nagyobb számban vannak, mint Pécsett, Győrben, illetve Szombathelyen, Sopronkőhidán, de a szlovákiai útvonal felélénkülésével már Miskolcon is tartanak fogva embercsempészt. A nyugat-balkáni útvonal Magyarországi leágazásain legalább öt nemzetközi banda osztozik.