További magas rangú ukrán tisztségviselőket menesztettek tisztségükből

További magas rangú tisztségviselőket, négy miniszterhelyettest és öt megyei kormányzót mentett fel hivatalából az ukrán kormány kedden. Az UNIAN ukrán hírügynökség idézte Oleh Nemcsinov kabinetminisztert, aki ismertette a távozók névsorát. Eszerint mennie kellett:

Vjacseszlav Sapovalov védelmi miniszterhelyettesnek,

Ivan Lukerja és Vjacseszlav Negoda közösségi és területfejlesztési miniszterhelyettesnek,

valamint Vitalij Muzicsenkónak, a szociálpolitikai tárca helyettes vezetőjének.

A testület egyben támogatta Volodimir Zelenszkij államfő rendelettervezetét, amely szerint elbocsátják Valentin Reznicsenko Dnyipropetrovszk megyei, Olekszandr Sztaruh Zaporizzsja megyei, Olekszij Kuleba Kijev megyei, Dmitro Zsivickij Szumi megyei és Jaroszlav Janusevics Herszon megyei kormányzót.

Sapovalovot, aki az ukrán fegyveres erők logisztikájáért volt felelős a védelmi tárcánál, nemrég olyan vádak érték, hogy túl magas áron szerzett be élelmiszereket a hadseregnek – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.

A hírportál a védelmi minisztériumra hivatkozva hozzátette: Sapovalov maga kérte elbocsátását, hogy az őt ért vádak miatt ne kerüljön veszélybe az ukrán fegyveres erők stabil ellátása. Sajtóértesülések szerint Reznicsenko és Kuleba kormányzók is maguk kérték felmentésüket tisztségükből, míg a többi vezető közös megegyezéssel távozott. A nap folyamán Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője is felmentését kérte, amit Zelenszkij nem sokkal később rendeletben jóvá is hagyott.

A Strana.ua hírportál és az Ukrajinszka Pravda szerint Kirilo Timosenko helyét Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó veszi át, míg Kirilo Timosenkót a herszoni kormányzói hivatal élére nevezhetik ki.

A múlt héten, január 17-én Olekszij Aresztovics, az elnöki iroda tanácsadója nyújtotta be lemondását posztjáról, amit Andrij Jermak, az iroda vezetője még aznap elfogadott. A tisztségviselő a dnyiprói lakóházat ért múlt heti – sok áldozatot követelő – orosz rakétatalálat után ugyanis úgy nyilatkozott, hogy a H–22-es rakétát az ukrán légvédelem lőtte le, és az emiatt zuhant a többszintes épületre. Aresztovics nyilatkozata Ukrajnában közfelháborodást váltott ki, ami arra késztette a tanácsadót, hogy bocsánatot kérjen és felmentését kérje.