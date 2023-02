Amerika és Oroszország – józanul nézve

Szó nincs az ukrán nép iránt érzett emberbaráti szeretetről vagy szolidaritásról. Ez egy kiváló mese, amit el lehet adni a széplelkű közvéleménynek. De ne higgyünk a meséknek.

Ahogy a Marshall-tervet se nevezzük segélynek. Az újjáépült Nyugat-Európa az USA legerősebb külpiaca, kereskedelmi partnere lett. Annyira azért nem erős, hogy érdemi konkurencia legyen. Egy ilyen versenytárs az USA hegemóniájának végét is jelentené. Ezért elemi érdeke, hogy Európa túlzott megerősödését megakadályozza. Ha levesszük a szemellenzőt, sajnos ezt kell látnunk. Az USA a maga hibáival, néha eltúlzott küldetéstudatával, de alapvetően felelős nagyhatalomként viselkedett hosszú időn át. Ám a neomarxista, woke ideológia és az elitista globálkapitalizmus térhódításával egyre agresszívabb és ellenszenvesebb lett. És már Európára is a hatalmára veszélyes erőként tekint. Túlzott megerősödéstől persze nem kellett tartania, egészen az európai gazdasági egység létrejöttéig. Igazán reális veszéllyé azonban csak Európa és Oroszország közeledésével vált.

Annak idején a NATO legfőbb célja is ez volt, ahogy Lord Ismay, a szervezet első főtitkára fogalmazott: „To keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down”. Ehhez használják most fel Ukrajnát. Ahol, ha de jure nem is, de facto viszont már réges-rég masszívan jelen van a NATO. Az egykor valóban védelmi funkciót is betöltő, Európa számára valóban biztonságot nyújtó szervezet egyre inkább az USA „magánhadseregévé”, geopolitikai érdekeinek kiszolgálójává válik. A fordulópont a délszláv háborúnál, Szerbia bombázásával következett be.

És nem, ez nem azt jelenti, hogy Szlobodan Milosevics jó ember lett volna. Ahogy Szaddám Huszeinről sem gondolja ezt senki. De ettől még – van, aki szerint megsüvegelendő, szerintem inkább önámító és veszélyes – idealizmus azt gondolni, hogy ezeknek a rezsimeknek a megdöntése és a „demokráciaépítés” emberbaráti szeretetből történt volna.

Egyszerűen csak olyan rezsimeket szeretne az USA a számára geopolitikailag releváns országokban, amelyek nem mennek szembe az ő (sem lokális, sem globális) érdekeivel.

Hogy ezek a rezsimek épp demokratikusak (Európa, Japán), vagy autokráciák (Irak, Egyiptom, stb.), az valójában teljesen mindegy. És ha egy korábban baráti rezsim (például Irak) ellenük fordul, akkor visszabombázzák akár a kőkorszakig. Az emberáldozatok sem számítanak. De hogy jobb legyen az egésznek az optikája, kitalálnak valami fedősztorit. Irakban a tömegpusztító fegyverek, most meg Ukrajna „szabadságharca”. Az USA persze sokkal profibb és erősebb puszta „mesemondónál”; a fedősztori részeként a titkosszolgálatai „forradalmakat” is tudnak szervezni. (Igen, ahogy a Szovjetunió is meg tudta azt tenni Kubában, Nicaraguában, Angolában stb.) Ukrajnában is megszervezték a Majdant, amelyben a lakosság kevesebb mint két százaléka vett részt, mégis megdöntötték a legitim, megválasztott vezetést. (Nem, Janukovicsot sem szeretjük.)

Egy világéletében elkötelezett atlantistának nehéz elfogadnia mindezt, és küzdeni is fog minden erejével a valósággal szemben. Ebben a küzdelemben az egyik legjobb „fegyver”, egyfajta énvédő mechanizmus is sokak számára az úgynevezett szalmabáb-érvelés, ami apám írását is végigkíséri. Amikor Amerika dicstelen szerepvállalásait vagy a mára elhatalmasodott globálkapitalizmust kritizáljuk, akkor rögtön nekünk szegezik a kérdést, sőt rögtön meg is vádolnak vele, hogy akkor mi a szocialista tervgazdaságban hiszünk, Kínában szeretnénk élni, putyinisták vagyunk stb.