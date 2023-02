Egyesekre erőszakos sorozás és a biztos halál vár, mások külföldön mulatnak elnöki engedéllyel Ukrajnában

Nem volt kérdés Stefania mama győzelme

A Kalush Orchestra nevű együttes képviselte tavaly Ukrajnát az Eurovíziós Dalfesztiválon. A Stefania című daluk egy édesanyáról és a szülőföldről szólt, és természetesen megnyerte a fesztivált, mely 2022-ben minden eddiginél erősebb politikai színezetet kapott.

Az ukrán csapat sikere már hetekkel a verseny előtt borítékolható volt, a fogadóirodák végül mintegy 50 százalékos esélyt adtak nekik, amivel jócskán megelőzték a második helyen álló olaszokat. A döntőben végül a briteket és a spanyolokat nyomták le, az ukránok új himnuszaként is emlegetett dal pedig meghozta a csapatnak a hírnevet. És mint később kiderült, a frontról való menekülést is.

A Kalush Orchestra tagjai ugyanis hadköteles férfiak – a verseny idején 21 és 35 év közöttiek voltak –, így csak különleges hatósági engedéllyel hagyhatták el az országot. Azt ígérték, hogy a verseny után visszatérnek szülőföldjükre, és igyekeznek annak „hasznára válni”. Daluk legtöbbet idézett sora is így szólt:

„Mindig haza fogok találni, akkor is, ha már minden út romokban van”.

Nézzük, merre is vezet az az út…

…nem hazafelé, az biztos.

A banda ugyanis Kelet helyett Nyugat felé indult, és úgy döntött, inkább koncertturnékkal, bulikkal és klipforgatásokkal igyekszik „szülőföldje hasznára válni”. De vegyük támpontként a frontember hivatalos Instagram-fiókját, és nézzük, hogyan telt az elmúlt tíz hónapjuk.

Az Eurovíziós Dalverseny május közepén tartott döntője után egy hónappal már a londoni Big Ben árnyékában pózol a csapat.

Ma a világ egyik legnagyobb fesztiválján lépünk fel, a Glastonbury Fesztiválon… Minden nap új városba és új országba látogatunk el, de mindig ugyanazt a visszajelzést kapjuk: Az ukrajnai fiúk a legmenőbbek. …ez csak a kezdet…

És tényleg csak a kezdet volt. Néhány nappal később ugyanis megjelent a koncertturné terve, mely összesen 27 állomást tartalmazott Európa és az Egyesült Államok városaiban, fesztiváljain.

A zeneipar „megtisztításáért” harcolnak

A zenekar egyébként nem elégedett meg azzal, hogy felléphet a világ legnagyobb fesztiváljain, a fiúk abba is szerettek volna beleszólni, kik kaphassanak helyet a szórakoztatóiparban. A montenegrói Sea Dance fesztivál esetében a világhírű, többszörösen díjazott DJ és énekes, Nina Kraviz szúrta a szemüket. Az előadó ugyanis orosz származású. A Kalush Orchestra szerint pedig ez elég ok arra, hogy kitiltsák a fesztiválról. Az ukrán fiúk saját rajongóikat hergelték, és arra kérték őket, hogy követeljék a fesztivál hivatalos oldalán Nina Kraviz eltávolítását a fellépők sorából. Kijelentették, ha Nina Kraviz marad, ők nem lépnek fel.

A Sea Dance szervezőbizottsága (mely megegyezik Európa egyik legnagyobb fesztiváljának, a szerbiai Exitnek a szervezőgárdájával is) közleményben reagált az ukrán zenekar akciójára. Azt írták, természetesen elítélik az Ukrajna ellen irányuló orosz agressziót, akárcsak minden más fegyveres konfliktust a világban, ugyanakkor nem tartják elfogadhatónak valaki mellőzését kizárólag nemzeti hovatartozása miatt.

„Egy fellépő lemondása, csak mert egy adott országból származik, nem járható út számunkra” – fogalmaztak a fesztivál szervezői, akik egyúttal az orosz énekes-DJ mellett is kiálltak: „Nina Kraviz régi partnerünk, és ismerjük az álláspontját. Ő a béke pártján áll”.

A szervezők azt is közölték, hogy a béke üzenetét szerették volna képviselni azzal, hogy egy orosz és egy ukrán fellépő egy napon áll színpadra. Ez az elképzelésük végül az ukrán fél miatt nem valósult meg: a montenegrói fesztivál kimaradt a Kalush turnéjából.

„Nehéz idők”

De érdemes tovább haladni az ukrán banda virtuális idővonalán: videoklip-forgatások, reklámfilmek és újabb koncertek következtek. Télen pedig, amikor Ukrajnában élő nemzettársaik a fronton harcoltak vagy fűtés és áram nélkül tengődtek, ők tapsoló és sikító lányok köréből üzentek:

A nehéz idők ellenére sem szabad elkeseredni, erősnek kell lenni. Ne felejtsük el támogatni Ukrajnát minden fronton, segíteni a fegyveres erőket, önkénteskedni, ukrán zenét hallgatni. Mi pedig továbbra is teljesítjük küldetésünket, hogy forrásokat gyűjtsünk országunk támogatására és az ukrán zene megismertetésére a világgal!

„Kemény” munkájuk persze meg is hozza a gyümölcsét, a nyugati közönség, szintén „keményen dolgozva”, a 2022-es turné során 60 millió hrivnyával, vagyis nagyjából másfél millió euróval járult hozzá Ukrajna támogatásához. Legalábbis ez az összeg szerepel a zenekar egyik bejegyzésében, melyhez szintén egy őrült bulit és bájos európai szőkeségeket bemutató videót csatoltak.

A zenekar most az amerikai turnéjára készül, melynek márciusban öt állomása is lesz, így vélhetően újabb dollárokat adhatnak majd át Zelenszkij elnöknek a háború folytatásához.

A turné folytatódik, az emberek meg sorra halnak meg otthon

Az ukrán együttes túrája azért is vérlázító, mert amíg a fiatal zenészek az amerikai közönségnek játszanak, addig otthon sorra halnak meg az emberek. Csonka családok és árvák ezrei sínylik meg az esztelen öldöklést. Pontos adatokat egyik fél sem közöl a veszteségeiről, de az egy éve tartó háború számtalan áldozatot követel, és mivel a megegyezés talán még sose volt olyan távol, mint most, az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik.

Az ukránok fegyvereket, tankokat és légvédelmi rendszereket, valamint vadászrepülőket kérnek nyugati szövetségeseiktől. Szerintük így menthetnek meg életeket. Eközben a frontvonalakon a katonák a saját életüket kockáztatják, még úgy is, ha nem önszántukból vesznek részt a harcokban. Borzalmas felvételek keringenek a közösségi médiában a harcokban elesettek katonák holttestéről.

A katonák rettenetes kínokat élnek át a harcokban. A fronton szó szerint otthagyják a végtagjaikat és így kell éljenek tovább – már ha túlélik a háborút, és nem halnak bele az értelmetlen öldöklésbe. Az egészségügyi dolgozók a helyszínen lábat is amputálnak. Sokszor széttrancsírozott végtagokat kell levágniuk.

A Kalush Orchestra zenekar eközben az Ukrajna iránt megnyilvánuló nyugati szolidaritást arra használja fel, hogy saját népszerűségét növelje. Teszi ezt akkor, amikor otthonukban szinte az utcáról soroznak be embereket.

Erről már korábban is beszámolt a V4NA. Sőt, ukrán művészek is meghaltak a fronton. Így a híres ukrán filmes, Viktor Onysko is. Rá emlékezve azt írják a Twitteren, nagyon sok bátor és tehetséges ukrán áldozza életét a háborúban, hogy megvédje hazáját.

De nem csak a frontvonalon érződik a háború, az ország nyugatabbi részein is elviselhetetlen az élet. A tél folyamán többször is előfordult, hogy áram nélkül maradtak Ukrajnában. A V4NA megkeresésére több helyi lakos is megerősítette, hogy úgy kell élniük az életüket, hogy gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlan, mikor veszik el az áramot és mikor adják vissza. Gyakran pedig a fűtést is nehezen tudják megoldani a háztartásokban.

A V4NA megkérdezte az ukrán elnöki hivatalt, hogy a zenészeknek meddig tart a különleges távolmaradási engedélyük.

Az eredeti cikk Egyesekre erőszakos sorozás és a biztos halál vár, mások külföldön mulatnak elnöki engedéllyel címen a V4NA Hírügynökség oldalán érhető el.