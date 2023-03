A szlovák külügyminiszter elárulta, miért fél Orbán Viktortól

Miért fél Magyarországtól és Orbán Viktortól? – ez a kérdés is felmerült abban az interjúban, amit Rastislav Kácer szlovák külügyminiszter adott a Denník N szlovák napilapnak. A Mandiner.hu szerint a beszélgetésben kitértek arra a nagy botrány kavaró megállapítására is, hogy

ha Vlagyimir Putyin sikeres lett volna Ukrajnában, Magyarországnak már területi követelései lettek volna Szlovákiával szemben.

A szlovák külügyminiszter most azzal védekezett, hogy ő soha nem mondta Magyarországgal kapcsolatban, hogy megtámadná Szlovákiát, sőt nem is gondolta, hogy Magyarország valaha is megtámadná az országot katonailag. Erre az újságíró emlékeztette, hogy márpedig úgy fogalmazott „területi követelésekkel fognak fellépni”. Erre azt felelte, visszatérne az 1939-es tapasztalataikhoz; „Csehszlovákia nem Hitlеr ellen harcolt, és a bécsi döntőbíráskodás nem harc volt. Ez egy döntőbírói döntés volt, amikor a szövetségesek egyszerűen eldobtak minket”. A pozsonyi diplomácia vezetője ezzel az – egyébként 1938-as – első bécsi döntésre utalt, amely Szlovákia csaknem teljes egészében magyarok lakta déli részét adta vissza Magyarországnak. – Csakhogy nem 1939 van, valamint Szlovákia és Magyarország is a NATO része – figyelmeztette ismételten az interjú készítője.

Mi van akkor, ha a NATO-ban vagyunk?

– reagált erre Rastislav Kácer. Az interjú végén még hozzátette, ő a külügyminiszter és köteles kissé paranoiásnak lenni, és rossz forgatókönyveket elképzelni.

Ha a szlovák külügyminiszter valóban paranoiás, akkor igaza lehet Németh Zsoltnak, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének, aki pszichiátert javasolt neki. – Rastislav Kácer egy provokátor, ennek megfelelően kell kezelni! – reagált Menczer Tamás külügyi államtitkár is a folyamatos üzengetésre.

A szlovák külügyér „beszólásainak” listája hosszúra nyúlik, legutóbb arról beszélt: „ha nem támogatnák Ukrajnát, ma már itt lenne az orosz hadsereg, s lehet, hogy már Kassán vágtatna egy admirális”, amivel Horthy Miklós 1938-as kassai bevonulására utalt. „Üzenem Putyin kollaboránsainak, különösen a Kárpát-medencében és a Felvidéken lévőknek, akik Ukrajna elpusztítása árán képzelik el a békét, hogy húzzanak a f…szba!” – üzent máskor trágár szavakkal Orbán Viktornak.

Borítókép: Rastislav Kácer szlovák külügyminiszter (Fotó: Reuters)