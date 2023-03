Nem mer Malmőbe utazni a Koránt égető politikus

Világszerte híres lett az a dán–svéd politikus, aki miatt Recep Tayyip Erdogan török elnök januárban kijelentette, nem számíthat Svédország Törökország támogatására a NATO-csatlakozási folyamatban. Rasmus Paludan az év elején Koránt égetett a stockholmi török nagykövetség előtt, ami a muszlim többségű országban is kiverte a biztosítékot; több helyen indulatos demonstrációkkal és a svéd zászló elégetésével válaszoltak. A török elnök bejelentését követően több ilyen eseményt nem is engedélyezett a rendőrség Paludan számára idén tavasszal, és most úgy tűnik, többet nem is kíván ilyeneket tartani a félig svéd politikus, legalábbis Svédországban.

Paludan nem idén kezdte provokatív performanszait – amelyeket ő pártjának, a Szigorú Kurzus (Stram Kurs) választási gyűléseinek hív –, hanem már tavaly is több tucat alkalommal égetett Koránt Svédország-szerte, melyeket a rendőrség rendre nagy erőkkel biztosított.