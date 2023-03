Vérdíjat tűzött ki a Wagner-csoport az olasz védelmi miniszterre

Már legalább tíz napja tud az olasz hírszerzés arról, hogy az orosz Wagner-csoport 15 millió dolláros vérdíjat tűzött ki Guido Crosettora, az olasz védelmi miniszterre. A hírt azonban csak a napokban hozták nyilvánosságra, miután a védelmi miniszter arról beszélt, az orosz zsoldoshadsereg a felelős az Afrikából Európába irányuló migrációs nyomásért – számolt be csütörtökön az Euractiv hírportál. Az olasz belügyminisztérium adatai szerint ugyanis január 1. és március 15. között a húszezret is meghaladta az illegális bevándorlók száma – miközben tavaly 6263, két évvel ezelőtt pedig 6041 migránst regisztráltak az olasz partokon az év ugyanezen időszakában.

Guido Crosetto ugyanakkor úgy látja, miután a Wagner-csoport meglehetősen nagy befolyással rendelkezik több afrikai országban, hozzájárul ahhoz, hogy tömegek induljanak meg Európa irányába.

Azt hiszem, most már nyugodtan kijelenthető, hogy az afrikai partokról induló migrációs jelenség exponenciális növekedése nem elhanyagolható mértékben része annak a hibrid hadviselési stratégiának is, amelyet a Wagner-csoport folytat

– idézte a hírportál az olasz politikust.

Közleményében rámutatott, a Jevgenyij Prigozsin vezette szervezet kifejezetten aktív Líbiában, Maliban és a Közép-afrikai Köztársaságban, ahonnan katonákat is toboroz. Hangsúlyozta: a kelet-ukrajnai Bahmutért folytatott harcokban élen jár a zsoldoshadsereg. A miniszter egyúttal felszólította a szövetségeseket – köztük az Európai Uniót és a NATO-t is –, hogy fokozzák támogatásukat és osszák meg a felmerülő problémák terhét. Az ANSA olasz hírügynökség szerint Guido Crosetto nem erősítette meg biztonságát. Aggodalmaival azonban nincs egyedül a védelmi miniszter, izraeli látogatása során Antonio Tajani olasz külügyminiszter is hasonló gondolatokat fogalmazott meg: „aggasztó, hogy az Olaszországba érkező migránsok közül sokan a Wagner-csoport által ellenőrzött területekről érkeznek” – nyilatkozta.