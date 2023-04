Orosz hadgyakorlatot rendeznek az Északi-sarkvidéken

Nagyszabású hadgyakorlatot rendeznek a Jeges-tengeren – jelentette be az orosz Északi Flotta. Tájékoztatásuk szerint a hadműveletekben 1800 katona, 15 hajó és negyven repülőgép vesz részt. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint az akció része még, hogy kisebb tengeralattjáró-elhárító hajók vadásznak le a szimulációban ellenséges tengeralattjárókat. A hadi játék célja, hogy gyakorolják az orosz kereskedelmi útvonalak megvédését. Az effajta hadgyakorlatok jellemzően előre megtervezettek, melyről a nemzetközi közösséget is értesítik.

Tavaly a NATO is több hadgyakorlatot rendezett az északi féltekén. Márciusban – tehát nem sokkal az ukrajnai háború kirobbanása után – Norvégiában, az orosz határ közelében tartották a Cold Response 22 műveletet.

Ebben azt tesztelték, hogy vajon milyen gyorsan tud Norvégia külső segítséget fogadni egy harmadik ország által végrehajtott támadás esetén.

Az Északi-sarkvidék földrajzilag és stratégiailag is fontos terület, melyért nagyhatalmak versengenek. – A régióban található a világ földgázkészletének harminc sázaléka, kőolaj-tartalékainak 13 százaléka. Hajózásilag is kiemelt; az úgynevezett északkeleti és északnyugati átjáró a klímaváltozás miatt egyre hosszabb ideig használható, ami lerövidítheti az utat Európa és Ázsia között. Említhető még a halászat, az egyre bővülő megművelhető területek és az erdőgazdálkodás, valamint a turizmus szerepe is – sorolta lapunk megkeresésére a térség gazdasági értékeit Németh Viktória. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője rámutatott:

a térségben az Egyesült Államok (így a NATO) és Oroszország szomszédos, ami katonai kockázatokat is tartogat.

Viszont az Északi-sarkvidék különleges hely – folytatta –, ugyanis az úgynevezett fogolydilemma áll fenn köztük: bár riválisok, mégis közös érdekük, hogy más érdeklődő államokat, például Kínát kívül tartsák. Igaz, ez a helyzet részint megváltozott, mikor 2022 tavaszán az oroszokat kizárták a térségi együttműködés legfontosabb fórumáról, az Arktisz Tanácsból.

Emlékeztetett arra is, hogy ennek ellenére ez az a térség, ahol az orosz előny behozhatatlan, a partvidékek és földgázkészletek jelentős része orosz érdekszférába tartozik.

Oroszország a múltban elsősorban más államok felségterületén keresztül juthatott ki a nyílt vizekre, csakhogy a Fekete-tengert a törökök tudják lezárni, míg a Balti-tengert az észak-európai országok. A sarkvidéki jég olvadásával közvetlen kijárat nyílik számukra a világtengerekre

– hívta fel a figyelmet egy másik jelentős szempontra Németh Viktória.

