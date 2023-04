Orosz hírszerző hajók cirkálnak az Északi Áramlat gázvezetékek körül

A dán járőrök napokkal az Északi Áramlat gázvezetékek tavaly szeptemberi felrobbantása előtt Bornholm szigete közelében orosz hajókat észleltek – közölte kedden a dán kormány. A közlemény szerint legalább 112 fényképen rögzítették az orosz hajók jelenlétét, ám a hadsereg megtagadta a felvételekhez való hozzáférést a sajtó munkatársai számára, arra hivatkozva, hogy azok a hírszerzési munka részét képezik.

A Balti-tengerben lefektetett Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 gázvezetéken szeptember végén történtek robbanások, Svédország és Dánia kizárólagos gazdasági övezetében. Az első csővezetékpár mindkét szálán és a második egyikén észleltek sérüléseket.

Noha a hivatalos vizsgálatok még koránt sem értek véget, többféle forgatókönyv is napvilágot látott, amelyekben amerikai és orosz részvételt is gyanítanak, a legutóbbi szerint azonban már Ukrajnába vezetnek a szálak. A nyugati kormány egy része azonban továbbra is úgy gondolja, Moszkva szervezhette meg a robbantásokat, ráadásul a dán, finn, svéd és norvég állami műsorszolgáltatók arra hívták fel a figyelmet, hogy az Északi-tengeren cirkáló orosz felségjelzésű hajók valójában civil hajóknak álcázott hírszerzői flotta lehet. A Politico brüsszeli hírportál értesülései szerint a hajók rendszeresen áthaladnak olaj- és gázmezőkön, emellett gyakran feltűnnek erőművek, katonai létesítmények közelében, beleértve a NATO kiképzési bázisait is.