Párizsban népszavazással tiltották be a bérelhető elektromos rollereket

Megszavazták Párizsban a bérelhető elektromos rollerek betiltását. A döntés csapást jelent a szolgáltatókra nézve, a közlekedésbiztonságért kampányolók szempontjából viszont komoly győzelemnek számít.

A vasárnap leadott szavazatok csaknem 90 százaléka az akkumulátoros eszközök betiltása mellett szólt – derült ki a hivatalos eredményekből.

A népszavazást azért írták ki, mert a francia fővárosban egyre több ember sérül meg és hal meg e-rollerrel.

A város választói névjegyzékében szereplő 1,38 millió emberből a hivatalos adatok szerint alig több mint 103 ezren vettek részt a szavazáson. Közülük több mint 91 300-an a robogók ellen szavaztak.

Párizs volt az egyik első város, ahol bevezették az elektromos járműveket. Az ellenzőik szerint azonban aggodalomra ad okot az, ahogyan egyesek a rollerekkel közlekednek: kanyarognak a forgalomban, a járdán kerülgetik a gyalogosokat, és akár 27 km/órás sebességre is felgyorsulnak. Ritkán viselnek sisakot, és már tizenkét éves gyerekek is legálisan bérelhették az e-rollereket. Bírálat érte azt is, hogy a parkoló járművek miatt a járdákon jelentősen leszűkül a gyalogosok mozgástere.

2021-ben egy 31 éves olasz nő meghalt, miután elütötte egy két személyt szállító elektromos roller.

A nő elesett, beverte a fejét a járdába, és leállt a szíve. Az üzemeltetők eközben azzal érveltek, hogy a járművek a városban bekövetkező közlekedési baleseteknek csak kis részét teszik ki.

Anne Hidalgo polgármester mindezek miatt népszavazást írt ki, amelyen a szavazók kinyilváníthatták, hogy a rollerek mellett vagy ellen vannak-e. A magántulajdonban lévő járművekre nem terjed ki a szavazás hatálya.

A kerékpárbarát szocialista vezető támogatta a tiltást, és januárban hirdette meg a szavazást, hogy a nép dönthessen.

„Elkötelezett vagyok amellett, hogy tiszteletben tartsam a választók döntését” – mondta újságíróknak, miközben leadta saját szavazatát.

Nagyon drága, nem túl fenntartható, és mindenekelőtt rengeteg balesetet okoz

– tette hozzá a rollerekről szólva Hidalgo.

Attól tartva, hogy főleg fiatal ügyfeleik nem mennek el szavazni, a három fő párizsi szolgáltató a közösségi médiában arra buzdította az embereket, hogy szavazzanak mellettük. Vasárnap egész nap ingyenes fuvarokat is kínáltak.

A 2019-ben bevezetett új törvények szerint – többek között a láthatósági ruházat viselésének kötelezővé tétele és a forgalommal szemben való közlekedés tilalmának előírása – 135 eurós (mintegy 51 ezer forintos), a sebességhatár túllépéséért pedig akár 1500 eurós (570 ezer forintos) bírságot is kiszabhatnak.

Eközben a bérlés végével letett rollerek is jelentős problémává váltak Párizsban, sok közülük a város parkjaiban és terein végzi. A dokkoló nélküli járművek járdán való parkolásának tilalmát annak ellenére hagyja figyelmen kívül a többség, hogy 35 eurós (14 ezer forintos) bírság is kiszabható.

Borítókép: használat után szerteszéjjel hagyott elektromos rollerek Budapesten, Zuglóban a Szugló utcában (Fotó: MTVA/Branstetter Sándor)