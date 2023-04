Ukrajna vágyott vadászgépe lehet, hogy nem a legjobb választás + videó

Varsói látogatása során Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Lengyelországnak nagy szerepe volt abban, hogy a nyugati szövetségesek harckocsikat küldjenek Ukrajnába. Hozzátette, úgy véli, Varsó ugyanezt a szerepet eljátszhatná egy „vadászgép-koalícióban” is.

Lengyelország megbízhatóan küldi a haditechnikát

Andrzej Duda lengyel elnök szerdán ígéretet tett arra, hogy tizennégy MiG–29-es vadászrepülőgépet küld Ukrajnának, miután Varsóban fogadta Volodimir Zelenszkij elnököt a szomszédos országok közötti kapcsolatok erősítése céljából tett állami látogatáson.

Lengyelország a napokban négy szovjet gyártmányú vadászgépet szállított le, miután a múlt hónapban első NATO-tagállamként beleegyezett, hogy harci repülőgépeket bocsásson Ukrajna rendelkezésére. Szlovákia követte a példát, és tizenhárom MiG–29-es repülőgépet küld.

Andrzej Duda lengyel elnök szerdán azt mondta, hogy Varsó hamarosan további négy repülőgépet ad át, és hogy további hatot most készítenek elő.

Az elnök hozzátette, Lengyelország a teljes megmaradt MiG-flottáját átadhatja, amint Lengyelország megkapja az átadott vadászgépek pótlására szánt, és már megrendelt koreai és amerikai repülőgépeket. A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete szerint Lengyelországnak huszonnyolc MiG-je volt, mielőtt Ukrajnának elkezdte megküldeni őket.

Kijev a MiG–29-esek mellett F–16-os vadászgépeket is sürgetett a NATO-tól, de Duda külpolitikai tanácsadója, Marcin Przydacz azt mondta, hogy Lengyelország nem fog hamarosan dönteni arról, hogy küld-e ilyeneket.

A vágyott géptípus valójában drága és kényes

Ukrajna az Egyesült Államoknál is kilincselt F–16-osokért, azonban Joe Biden elnök még január végén egyértelmű nemmel felelt arra, hogy készül-e ilyesmit tenni. Egy február végi kongresszusi meghallgatáson Colin Kahl, a Pentagon egyik tanácsadója elmondta, hogy a gépek átadása borzasztóan drága. Kahl szerint még három tucat régebbi F–16-os biztosítása is nagyjából 3 milliárd dollárba (1037 milliárd forintba) kerülne, egy nagyobb flotta pedig akár 11 milliárd dollárba is.

Ugyanezen a meghallgatáson Adam Smith washingtoni demokrata képviselő szkeptikusan nyilatkozott az F–16-osok biztosításának megvalósíthatóságával és a gépek ukrajnai háborúra gyakorolt hatásával kapcsolatban. „Még ha alapvetően azt is mondanánk, hogy semmi sem fontosabb ennél az egy fegyverrendszernél, és minden időnket és erőforrásunkat erre fordítanánk, a legjobb esetben is talán egy éven, talán nyolc hónapon belül be tudnánk juttatni néhány működőképes F–16-ost Ukrajnába, ha nagyon erőltetnénk” – mondta. Smith szerint még ez is optimista becslés.

Mert nem csak a pilótákat kell kiképezni; ki kell képezni a szerelőket, olyan repülőterek kellenek, amelyek képesek befogadni az F–16-osokat, és meg kell szerezni az alkatrészeket, hogy működőképesek legyenek

– emelte ki a politikus. A repülőterek felkészítése különösen fontos, mivel az F–16-osok rendkívül érzékenyek a kifutópályák minőségére, így amennyiben azok rendszeres tisztítása vagy felújítása elmarad, nagyon komoly javítási összegek merülhetnek fel; azon túl, hogy az elromlott gép így kiesik a szolgálatból.

Andrzej Duda lengyel elnök elmondta, hogy Varsó azon dolgozik, hogy a júliusban Litvániában tartandó NATO-csúcstalálkozón további biztonsági garanciákat biztosítson Ukrajnának.

A Euronews hírportál eközben videót tett közzé az első lengyel MiG–29-esek Ukrajnába érkezéséről:

Borítókép: a bangladesi légierő MiG–29B repülőgépének alhasa. A szárnyak alatt R–27 és R–73 levegő-levegő rakéták vannak. A középső üzemanyagtartály a segédhajtómű kipufogócsatornájával együtt látható (Fotó: Wikimedia Commons/Bangladesh Air Force)