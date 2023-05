A török elnök szerint egyértelműen vezet, az ellenzék szerint a kormányoldal akadályozza a feldolgozást

Erdogan a kormányzó, iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) székháza erkélyéről az épület előtt összegyűlt követőihez szólva kijelentette: „azzal együtt, hogy a végeredmény még nem biztos, egyértelműen vezetünk”. Jelezte, hogy a belföldi és a külföldi szavazatok összeszámlálása még egy kis időt igénybe vesz, írja az MTI.

A török elnök beszédében úgy vélekedett, hogy az ellenzék megpróbálja átverni az embereket, mondván, hogy ők állnak az élen. Hozzátette: 2,6 millió vokssal többet kapott, mint Kemal Kilicdaroglu legfőbb ellenzéki elnökjelölt, és szerinte a végeredménnyel ez a különbség sokkal inkább nőni fog.

Recep Tayyip Erdogan török elnököt hallgatják támogatói pártjának, az Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) ankarai székháza előtt a török parlamenti és elnökválasztás éjszakáján

Fotó: Necati Savas

Erdogan reményét fejezte ki, hogy megszerzi a szavazatok 50 százalékát plusz egy voksot, és az elnökválasztás az első fordulóval le is zárul. Hangsúlyozta, hogy a Nép Szövetsége elnevezésű kormányoldali pártszövetség láthatóan magának tudhatja a többséget a parlamentben.

Kilicdaroglu hajnali sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Erdogan nem tudta elérni a várt eredményt. A társadalomban a változtatás igénye meghaladja az 50 százalékot − húzta alá. Hangoztatta, hogy ha lesz második forduló, biztosan győzni fog, és demokráciát hoz az országba.

Kemal Kilicdaroglu, a török ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke, egy hatpárti ellenzéki pártszövetség elnökjelöltje a párt ankarai székházában tartott sajtóértekezleten a török parlamenti és elnökválasztás éjszakáján

Fotó: Manuel de Almeida

Kilicdaroglu egy másik hajnali sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy a kormányoldali összefogás pártjai számos olyan szavazóhelyiségben, ahol az ellenzéki voksok lehetnek többségben, megvétózzák és folyamatosan újraszámoltatják az eredményt. Ankarában 300, Isztambulban 783 helyszínen ez a helyzet, és van, ahol már 11-szer számoltatták újra a szavazatokat − mondta, arra szólítva fel a kormányoldalt, hogy ne akadályozza a népakarat érvényesülését.

Az Anadolu török állami hírügynökség által közölt adatok szerint 99,31 százalékos feldolgozottság mellett Erdogan 49,41 százalékkal áll az élen az elnökválasztáson. Kilicdaroglu 44,96 százalékkal a második. A fennmaradó néhány százalékon két másik jelölt osztozik.

Ha az elnökválasztáson egyik jelölt sem szerzi meg az abszolút többséget, két hét múlva második fordulót kell tartani a legjobban szereplő két jelölt részvételével.

A parlamenti választáson a kormányoldali pártszövetség, a Nép Szövetsége jelenleg 49,34 százalékot tudhat magáénak, ami 266 mandátumot jelentene a 600 fős törvényhozásban.

A legnagyobb, Kilicdaroglu és pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP) vezette ellenzéki pártszövetség, a Nemzet Szövetsége pillanatnyilag 35,15 százalékkal 169 mandátumot szerezne a parlamentben.

A második legjelentősebb ellenzéki összefogás, a Munka és Szabadság Szövetsége, amely nagyrészt a kurdbarát képviselőjelölteket tömöríti, jelenleg a voksok 10,52 százalékával és 62 mandátummal számolhat.

A parlamenti választás egyfordulós volt.

Érkeznek az első nemzetközi reakciók is a török választások után. A legtöbb tudósítás az elnökválasztásra koncentrál, és szinte mindenhol kiemelik, hogy miután egyik jelölt sem szerezte meg az abszolút többséget, valószínűleg második fordulóra lesz szükség.

Erdogan nem szerzett többséget, izgalmas lesz a második forduló Törökországban – indít a The New York Times, hozzátéve, hogy Erdogannak még két hete van arra, hogy meggyőzze a választókat. Az amerikai lap szerint Erdogan eddigi legerősebb kihívójával nézhet szembe.

Hasonló szellemben számolt be a szavazásról a The Washington Post is. Szerintük „A választás Erdogan számára a török politika csúcsán töltött két évtized alatt a legkeményebb választási kihívást jelenti, és gyakorlatilag népszavazás az erőskezű vezető uralmáról. Az eredményeknek széles körű következményei lehetnek az ország gazdaságára és politikai szabadságjogaira, valamint a globális hatalmi egyensúlyra nézve.”

„A nagy téttel bíró választás végső soron egy kulcsfontosságú NATO-szövetséges és regionális hatalmi centrum sorsáról fog dönteni egy olyan időszakban, amikor Oroszország ukrajnai inváziója bizonytalanságba taszította a világ nagy részét” – írja a CNN, hozzátéve, hogy mindkét versenyben maradt elnökjelölt bizakodó a két hét múlva esedékes második forduló előtt.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan török elnök, a kormányoldali pártszövetségnek, a Nép Szövetségének elnökjelöltje a feleségével, Emine Erdogannal (Fotó: MTI/EPA/Necati Savas)