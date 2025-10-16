Moszkva: Magyarország az ész hangja volt Európában, és béketeremtő

Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev a közösségi oldalán reagált Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtöki tárgyalására. Mint ismert, a két vezető telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij washingtoni útját megelőzően.
Az orosz elnöki különmegbízott úgy fogalmazott:
Fontos a világ számára a Putyin elnök és Trump elnök közötti pozitív és produktív telefonbeszélgetés, amelyben világosan meghatározták a következő lépéseket.
Dmitrijev azt is hozzátette:
Az Egyesült Királyság és az EU háborús uszítói nagyon-nagyon igyekeznek kisiklatni a béke kilátásait. De a párbeszéd, a béke és az USA–Oroszország együttműködés győzedelmeskedni fog.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump a megbeszélést követően azt is bejelentette, hogy Putyinnal Budapesten fognak találkozni.
Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között
– jelentette ki az amerikai elnök.