Moszkva: Magyarország az ész hangja volt Európában, és béketeremtő

Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev a közösségi oldalán reagált Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtöki tárgyalására. Mint ismert, a két vezető telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij washingtoni útját megelőzően.

Az orosz elnöki különmegbízott úgy fogalmazott:

Fontos a világ számára a Putyin elnök és Trump elnök közötti pozitív és produktív telefonbeszélgetés, amelyben világosan meghatározták a következő lépéseket.

UK and EU warmongers try very very hard to derail peace prospects. But dialogue and peace and the US-Russia cooperation will prevail. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Dmitrijev azt is hozzátette:

Az Egyesült Királyság és az EU háborús uszítói nagyon-nagyon igyekeznek kisiklatni a béke kilátásait. De a párbeszéd, a béke és az USA–Oroszország együttműködés győzedelmeskedni fog.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump a megbeszélést követően azt is bejelentette, hogy Putyinnal Budapesten fognak találkozni.

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök.