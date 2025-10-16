orosz-ukrán háborúbékePutyinTrump

Szijjártó Péter: Fantasztikus hír, hogy Trump és Putyin újra beszélt egymással

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be róla, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin ismét kapcsolatba lépett egymással, és hogy hamarosan személyesen is találkozni fognak. A béke csak tárgyalások útján érhető el, hiszen a háborúra nem létezik katonai megoldás – hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 20:46
Budapest ad otthont az orosz és az amerikai vezető találkozójának
Budapest ad otthont az orosz és az amerikai vezető találkozójának Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük nagyon produktív volt, és hogy nagy előrelépés történt az orosz elnökkel, Budapesten fog találkozni a két vezető.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fog találkozni
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fog találkozni
Fotó: AFP

Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszélt egymással, és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással. A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren

– írta a külügyminiszter közösségi oldalán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

