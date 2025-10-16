Szijjártó Péter: Fantasztikus hír, hogy Trump és Putyin újra beszélt egymással

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük nagyon produktív volt, és hogy nagy előrelépés történt az orosz elnökkel, Budapesten fog találkozni a két vezető.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fog találkozni

Fotó: AFP

Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszélt egymással, és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással. A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren

– írta a külügyminiszter közösségi oldalán.