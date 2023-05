– Hogyan érzi magát Magyarországon, és milyen várakozásokkal érkezett ide?

– Magyarország csodálatos hely, ám odahaza a média mégis előszeretettel támadja Orbán Viktort. Noha nem régóta vagyok politikus – mintegy harmincéves újságírói múltamat hagytam hátra –, azt már ilyen rövid idő alatt megtanultam, hogy akit a globalista média támad, az gyakran valójában valami egészen jót igyekszik elérni. Amikor elkezdtem utánanézni a magyar miniszterelnök munkásságának, rájöttem, hogy valami hasonlót próbál megvalósítani, mint amit Donald Trump tett, vagyis az ország érdekeit helyezi előtérbe. Ahogy 2016 után Donald Trump az Amerika First (Amerika az első) szemléletével elkezdte újjáépíteni az országot, Orbán Viktor egészen hasonlóan cselekszik Magyarország vonatkozásában. És ennek tudatában már magyarázatot is nyer, hogy a propagandát harsogó csatornák miért is támadják őt. Hiszen a globalista állásponttal szemben Orbán Viktor és kormánya az állampolgárok, a családok, a gyermekek érdekét képviseli. Örülök, amikor azt látom, hogy Trump elnök is hasonló törvényeket szorgalmaz a következő elnöki ciklusáért indulva.

Azzal, hogy ellátogattam Magyarországra, testközelből láthatom, ahogy ezek a törvények működnek. Gyerekek és családok önfeledten sétálnak az utcákon, ami szülőként fantasztikus érzés, de ezt sok amerikai városban már nem látni. Sőt, gyakran a fiatal pároknak már a házasodás és a gyermekvállalás is komoly nehézségekbe ütközik.

Éppen ezért örülök, hogy a magyar kormány erre itt lehetőséget biztosít, és olyan környezetet hozott létre, ahol könnyebb gyermeket vállalni és felnevelni. Az önök országa előtt fényes jövő áll, Európa többi országának példát kellene vennie Magyarországról.