Jogellenesen kutatták át az orosz oligarcha ingatlanjait

Alisher Uszmanov orosz–üzbég oligarcha ellen jelenleg pénzmosás gyanújával folyik nyomozás, de a szankciók megsértésének gyanúja miatt is szaglásznak a nyomozók az dúsgazdag férfi körül. 2022 szeptemberében a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) és az adónyomozó hivatal munkatársai több villát is átkutattak a Tegernsee-tónál, de egy Frankfurt melletti lakásban és a brémai kikötőben lévő Dilbar nevű megajachton is körülnéztek a hatóság emberei. A nyomozók az iratokon kívül értékes műtárgyakat is lefoglaltak.

A frankfurti bíróság azonban most megállapította, hogy az Uszmanovnál tartott házkutatások esetében nem merült fel a pénzmosás alapos gyanúja. A kamara indoklásában súlyos hiányosságokat talált a frankfurti főügyészség által kért házkutatási parancsokban is. A nyomozás ezen része így jogellenesnek bizonyult.

A Der Spiegel német lap beszámolója szerint a dokumentumokban például nem írták le elég részletesen és pontosan azt, hogy a nyomozók miért gyanúsítják pénzmosással Uszmanovot. A bíróság szerint az a vád, hogy Uszmanov milliárdos vagyona elsősorban Oroszországban elkövetett bűncselekményeken alapul, túlságosan elhamarkodott. Az esetlegesen kétes üzleti gyakorlatokra és offshore cégekre való általánosabb utalások pedig önmagukban nem voltak elegendők.

A frankfurti bíróság azt is kifogásolta, hogy a nyomozók nagymértékben támaszkodtak Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista YouTube-videójára. Nem mutattak be más bizonyítékot a tisztességtelen üzleti gyakorlatra vonatkozóan. Uszmanov védőügyvédei szerint a döntés megerősítette ügyfelük bizalmát a német jogállamiságban. Minden vádat elutasítanak.

A jogellenesség ellenére nem valószínű, hogy az elkobzott tárgyak és ingóságok visszakerülnek majd az orosz oligarchához, legalábbis a közeljövőben semmiképp – hívja fel a figyelmet a Der Spiegel.

2022-re Uszmanov becsült vagyona 19,5 milliárd dollár volt, és a világ száz leggazdagabb embere közé tartozott. A Szovjetunió összeomlása után fém- és bányászati tevékenységekkel, valamint befektetésekkel szerezte vagyonát. Többek között társtulajdonosa Oroszország második legnagyobb mobiltelefon-szolgáltatójának és tulajdonosa a világ egyik legnagyobb rézlelőhelyét kezelő Udokan copper vállalatnak.

2022. február 28-án az Európai Unió az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázióra reagálva feketelistára tette Uszmanovot, az egész EU-ra kiterjedő utazási tilalmat rendelt el vele szemben, és befagyasztotta minden vagyonát. A milliárdos akkor éles hangon ment neki az Európai Uniónak.

Február 28-án az Európai Unió által hozott korlátozó intézkedések célpontja lettem. Úgy gondolom, hogy a döntés igazságtalan, és a szankciókat igazoló okok hamis és rágalmazó állítások halmazából áll, amelyek veszélyeztetik a becsületemet, a méltóságomat és az üzleti hírnevemet. Minden jogi utat használni fogok azért, hogy megvédjem a becsületemet és a jó híremet. Ezennel a Nemzetközi Vívószövetségben betöltött elnöki pozícióm gyakorlását azonnali hatállyal felfüggesztem az igazságszolgáltatás helyreállásáig

– írta az orosz–üzbég kettős állampolgárságú férfi egy közleményben. Az Európai Unió hivatalos kiadványaiban rendszeresen Kreml-barát oligarchaként nevezik meg, aki különösen szoros kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Vlagyimir Putyin egyik kedvenc oligarchája.