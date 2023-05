Szijjártó: Nagy nyomásgyakorlás várható ma Brüsszeltől

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a Magyarországra is energiahordozót szállító Barátság kőolajvezeték ukrán üzemeltetője megfenyegette a Molt, hogy elzárják a csapot, ha a magyar kormány nem hajlandó lazítani az ukrán gabonabehozatali korlátozáson. Az ukrán vállalat pedig erről egy levelet is mellékelt, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írt, és amelyben arra biztatta a vállalatot, hogy nyugodtan szüntessék meg a szállítást, ha a magyar kormány hajthatatlan.