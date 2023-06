Bidenék hazudtak az afganisztáni kivonulásról

Tudták és felmérték, hogy az afgán hadsereg semmiképpen sem tudott volna sikeresen védekezni. A kivonulással így nem értettek egyet, és ennek következtében tudták, hogy Kabul heteken belül el fog bukni, és azt is, hogy a tálibok azt fogják tenni, amit eddig is tettek, vagyis továbbra is gyilkolni és üldözni fogják az embereket, és hagyták, hogy ez megtörténjen