Így ütik el az időt az ukrán katonák + videó

– Üdv Ukrajnában – mondja egyebek mellett az egyik ukrán katona, mielőtt működésbe hoznák az amerikai 105 milliméteres M101 tarackot, csapást mérve az orosz erőkre.

A videón a katonák meglehetősen jó hangulatban vannak, amely az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzése kapcsán azért is lehet, mert az ukrán erők 1400 méterig haladtak előre Bahmut egy meg nem nevezett területén. Az amerikai agytröszt ugyanakkor hozzáteszi – orosz forrásokra hivatkozva –, hogy Zaporizzsja térségében viszont az orosz védekezés tudott szombaton sikereket felmutatni.