Szívszorító interjút adott a háromgyermekes kárpátaljai katona özvegye

– Február 26-án vagy 27-én, nem emlékszem pontosan, már a hadkiegészítő ajtajában állt. Nem egyeztetett előre velünk, azt mondta, nem akart fájdalmat okozni nekünk. Elmagyarázta, ez az ő döntése, mert meg kell védeni a hazát. Már 2014-ben az ATO övezetébe (a szakadárok elleni „terrorellenes” művelet neve – a szerk.) akart menni, de mivel kicsik voltak a gyerekek, sikerült lebeszélnünk róla. Most viszont azt mondta, a gyerekek már elég nagyok, neki segítenie kell Ukrajnát – idézte fel a Kárpáti Igaz Szónak a nemrégiben elhunyt munkácsi Dmitro Havasi özvegye, férje hogyan állt katonának.

Elárulta azt is, a 41 esztendős férfinek három gyermeke volt: az első házasságából egy, tőle pedig kettő – kisfiuk most 11, kislányuk 9 éves.

Mint arról lapunk is beszámolt, a magyar származású Dmitro Havasit Kárpátalja-szerte jól ismerték, mert korábban a Munkácsi Történelmi Múzeum igazgatójaként tevékenykedett.

– Május elején továbbképzésen vett részt Kijevben. Felkerekedtünk és elutaztunk a fővárosba, hogy találkozzunk vele. Nagyon kérte, hogy a gyerekeket feltétlenül vigyem magammal. Négy napot töltöttünk együtt, ekkor láttuk utoljára – idézte fel az utolsó találkozót felesége. A Kárpáti Igaz Szónak azt is elárulta, hogy kisfiával különösen szoros volt a kapcsolata, még a háború közepette is folyamatosan üzentek egymásnak, online segített neki még a házi feladatok megírásában is.

A gyerekek valószínűleg még fel sem fogták a történteket

– panaszolta.

Az is kiderült, hogy a bevetés helyszínén olyan heves harcok zajlanak, hogy bajtársai nem tudták kimenekíteni a holttestét, amikor megpróbálták, gyakorlatilag mindnyájan sérülten tértek vissza.

– Az motoszkál a fejemben, hogy talán megérezte a bajt. Két héttel a halála előtt, nagyon furcsálltam, de hazaküldte sok holmiját, a tévét, a meleg ruháit. Az utóbbi hónapban sokkal többet írt, hívott, mindig talált ránk néhány percet – mesélte elcsukló hanggal.

A teljes interjú az özveggyel itt olvasható.

A Kárpáti Igaz Szó emlékeztet rá, hogy a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium gyorssegélyt ajánl fel minden magyar származású, Ukrajnában elesett katonának. A kárpátaljai magyar lap tudomása szerint a háborúban eddig legalább 22 magyar származású katona halt hősi halált.

Korábban éppen a gyászév leteltével a tavaly kirobbant háború első magyar származású áldozatának özvegye is interjút adott a lapnak. – Le kellett mennem a halottasházba. Több mint egy tucat elhunyt volt ott. Megnéztem az élettelen testeket, és felfedeztem köztük Sándorét is, annak ellenére, hogy a rakéta repeszei szinte szétszaggatták a testét – idézte fel a megrázó pillanatokat akkor Kis Sándor felesége.