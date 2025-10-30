Charlie Kirk neve egybeforr a szólásszabadsággal

DeSantis az X-en közzétett posztjában bejelentette, hogy az áprilisi vitaverseny győztese 50 000 dolláros Charlie Kirk-ösztöndíjban részesül, a második helyezett 25 000-t, az elődöntősök 15 000-t, a negyeddöntősök pedig 10 000 dollárt kapnak. A rendezvényen több mint 600 diák részvételére számítanak.

A kormányzó kiemelte, hogy a program és a polgári felelősség összekapcsolódik, hangsúlyozva a szólásszabadság és a civil párbeszéd fontosságát egy demokratikus köztársaság számára.

Hozzátette, hogy ezek az értékek jelenleg veszélyben vannak, például azért is, mivel az amerikai főiskolások egyharmada elfogadhatónak tartja az erőszakot a számukra sértő nézetek elnémítása érdekében. Szerinte a fenyegetést legjobban a Charlie Kirk elleni merénylet szemlélteti, akit egy egyetemen öltek meg, miközben a másik féllel próbált párbeszédet folytatni.