Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élőben a Kormányinfóról + videó

vitabajnokságCharlie KirkFloridaszólásszabadság

Charlie Kirk neve egybeforr a szólásszabadsággal

A floridai kormányzó közölte, hogy az állami vitabajnokság ösztöndíja a meggyilkolt Turning Point USA-alapító nevét viseli majd. Az áprilisi döntő nyertese 50 ezer dolláros díjazásban részesül, míg a többi döntős is komoly jutalmat kap. DeSantis szerint a program célja a szólásszabadság és a civil párbeszéd támogatása, amelyek szerinte jelenleg veszélyben vannak az Egyesült Államokban. A kormányzó Charlie Kirk személyéről a vitakultúra és a demokratikus eszmék védelmének jelképeként beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 6:33
Charlie Kirkről, a Turning Point USA meggyilkolt alapítója
Charlie Kirkről, a Turning Point USA meggyilkolt alapítója Fotó: BENJAMIN HANSON
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ron DeSantis, Florida kormányzója bejelentette, hogy az FCDI állami vitabajnokság ösztöndíját Charlie Kirkről nevezik el, tisztelegve a Turning Point USA meggyilkolt alapítója előtt, számolt be az Origo. Florida ezzel „az ország legjobb középiskoláit felvonultató államaként” pozicionálja magát a vitakultúrában – írja a Breitbart.

A Florida Civics and Debate Initiative (FCDI) állami bajnokságának ösztöndíját Charlie Kirkről nevezik el
A Florida Civics and Debate Initiative (FCDI) állami bajnokságának ösztöndíját Charlie Kirkről nevezik el
Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP

DeSantis az X-en közzétett posztjában bejelentette, hogy az áprilisi vitaverseny győztese 50 000 dolláros Charlie Kirk-ösztöndíjban részesül, a második helyezett 25 000-t, az elődöntősök 15 000-t, a negyeddöntősök pedig 10 000 dollárt kapnak. A rendezvényen több mint 600 diák részvételére számítanak. 

A kormányzó kiemelte, hogy a program és a polgári felelősség összekapcsolódik, hangsúlyozva a szólásszabadság és a civil párbeszéd fontosságát egy demokratikus köztársaság számára.

Hozzátette, hogy ezek az értékek jelenleg veszélyben vannak, például azért is, mivel az amerikai főiskolások egyharmada elfogadhatónak tartja az erőszakot a számukra sértő nézetek elnémítása érdekében. Szerinte a fenyegetést legjobban a Charlie Kirk elleni merénylet szemlélteti, akit egy egyetemen öltek meg, miközben a másik féllel próbált párbeszédet folytatni.

DeSantis hozzátette: 

Floridában azon dolgozunk, hogy megfordítsuk ezt a tendenciát, és a következő generációnak megtanítsuk az amerikai polgári hagyományok fontosságát.

Hat évvel ezelőtt indították el az FCDI-t azzal a céllal, hogy minden diák számára biztosítsák a lehetőséget ahhoz, hogy felelős, jól tájékozott állampolgárrá válhassanak, olyanokká, akik képesek megvédeni az alkotmányos köztársaság értékeit. Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán a kormányzó elmondta, hogy az az „ellentétes vélemények iránti elfogadás hiánya” miatt történhetett, és a legszélsőségesebb példája annak az ellenségeskedésnek, ami az amerikai felsőoktatásban a szólásszabadságot fenyegeti.

Későbbi megszólalásaiban hangsúlyozta, hogy „több tízmillió amerikai” osztja Kirk nézeteit, és méltatta őt azért, mert gyakran vállalt szereplést olyan fórumokon is, ahol nem értettek egyet a nézeteivel. DeSantis szerint Kirk „őszintén hitt a munkájában”, és példát mutatott arra, hogyan készíti fel a „robosztus vita” a diákokat a kritikus gondolkodásra az iskolapadokon túl.

Korábban írtunk róla, hogy furcsa engedményt kért a bírótól Charlie Kirk gyilkosa.

Borítókép: Charlie Kirk, a Turning Point USA meggyilkolt alapítója (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu