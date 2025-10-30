Ron DeSantis, Florida kormányzója bejelentette, hogy az FCDI állami vitabajnokság ösztöndíját Charlie Kirkről nevezik el, tisztelegve a Turning Point USA meggyilkolt alapítója előtt, számolt be az Origo. Florida ezzel „az ország legjobb középiskoláit felvonultató államaként” pozicionálja magát a vitakultúrában – írja a Breitbart.
Charlie Kirk neve egybeforr a szólásszabadsággal
A floridai kormányzó közölte, hogy az állami vitabajnokság ösztöndíja a meggyilkolt Turning Point USA-alapító nevét viseli majd. Az áprilisi döntő nyertese 50 ezer dolláros díjazásban részesül, míg a többi döntős is komoly jutalmat kap. DeSantis szerint a program célja a szólásszabadság és a civil párbeszéd támogatása, amelyek szerinte jelenleg veszélyben vannak az Egyesült Államokban. A kormányzó Charlie Kirk személyéről a vitakultúra és a demokratikus eszmék védelmének jelképeként beszélt.
DeSantis az X-en közzétett posztjában bejelentette, hogy az áprilisi vitaverseny győztese 50 000 dolláros Charlie Kirk-ösztöndíjban részesül, a második helyezett 25 000-t, az elődöntősök 15 000-t, a negyeddöntősök pedig 10 000 dollárt kapnak. A rendezvényen több mint 600 diák részvételére számítanak.
A kormányzó kiemelte, hogy a program és a polgári felelősség összekapcsolódik, hangsúlyozva a szólásszabadság és a civil párbeszéd fontosságát egy demokratikus köztársaság számára.
Hozzátette, hogy ezek az értékek jelenleg veszélyben vannak, például azért is, mivel az amerikai főiskolások egyharmada elfogadhatónak tartja az erőszakot a számukra sértő nézetek elnémítása érdekében. Szerinte a fenyegetést legjobban a Charlie Kirk elleni merénylet szemlélteti, akit egy egyetemen öltek meg, miközben a másik féllel próbált párbeszédet folytatni.
DeSantis hozzátette:
Floridában azon dolgozunk, hogy megfordítsuk ezt a tendenciát, és a következő generációnak megtanítsuk az amerikai polgári hagyományok fontosságát.
Hat évvel ezelőtt indították el az FCDI-t azzal a céllal, hogy minden diák számára biztosítsák a lehetőséget ahhoz, hogy felelős, jól tájékozott állampolgárrá válhassanak, olyanokká, akik képesek megvédeni az alkotmányos köztársaság értékeit. Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán a kormányzó elmondta, hogy az az „ellentétes vélemények iránti elfogadás hiánya” miatt történhetett, és a legszélsőségesebb példája annak az ellenségeskedésnek, ami az amerikai felsőoktatásban a szólásszabadságot fenyegeti.
Későbbi megszólalásaiban hangsúlyozta, hogy „több tízmillió amerikai” osztja Kirk nézeteit, és méltatta őt azért, mert gyakran vállalt szereplést olyan fórumokon is, ahol nem értettek egyet a nézeteivel. DeSantis szerint Kirk „őszintén hitt a munkájában”, és példát mutatott arra, hogyan készíti fel a „robosztus vita” a diákokat a kritikus gondolkodásra az iskolapadokon túl.
Korábban írtunk róla, hogy furcsa engedményt kért a bírótól Charlie Kirk gyilkosa.
Borítókép: Charlie Kirk, a Turning Point USA meggyilkolt alapítója (Fotó: AFP)
