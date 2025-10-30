Hamarosan búcsúzhat Ursula von der Leyen

Von der Leyen befolyása szinte minden jelentős uniós döntésben tetten érhető. Az Egyesült Államokkal folytatott hibás kereskedelmi egyeztetések, az uniós védelmi finanszírozási program, az új migrációs keretrendszer és a botrányos zöldmegállapodás mind az ő nevéhez köthetők, írja az Origó.

Ekkora vállalásra csak az merne vállalkozni, akinek stabil politikai háttere van, ám Von der Leyen támogatottsága fokozatosan gyengül.

Az elmúlt év során három bizalmatlansági indítvány is célba vette, és bár a centrista koalíció eddig kitartott, a pártok közti mély ellentétek előrevetítik a jövőbeni válságokat. Az uniós klímapolitikáról szóló viták egyre hevesebbek: míg az Európai Néppárt igyekszik lazítani a szigorú környezetvédelmi szabályokon, addig a Zöldek és a szociáldemokraták továbbra is a korábbi ambiciózus célok mellett érvelnek.

Ebben a helyzetben logikus lépés lehet Von der Leyen részéről, ha alternatív utat keres. Németországban 2027 februárjában tartják az elnökválasztást. A CDU és a bajor CSU jelentős befolyással bír a megválasztó gyűlésben, ami lehetőséget teremthet arra, hogy a pártszövetség új pozícióba segítse a bukott Von der Leyent.