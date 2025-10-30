Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élőben a Kormányinfóról + videó

Európai BizottságNémetországválasztásbizottsági elnökEurópai UnióUrsula von der Leyen

Hamarosan búcsúzhat Ursula von der Leyen

Egyre nagyobb bizonytalanság övezi az Európai Bizottság elnökének további politikai pályáját. Bár a háborúpárti Ursula von der Leyen számos kezdeményezés élén áll, gyengülő támogatottsága és az erősödő pártpolitikai ellentétek miatt kétségessé vált, hogy befejezi-e második brüsszeli ciklusát. A CDU-ban már felvetődött annak lehetősége is, hogy Németország első női államfőjeként vegyen búcsút Von der Leyen brüsszeli karrierjétől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 7:02
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ursula von der Leyen brüsszeli politikai karrierje a végéhez közeledhet. Az Európai Bizottság elnöke az unió történetében példátlan módon növelte befolyását, ami miatt egyre többen úgy vélik, nem fogja tudni kitölteni második ciklusát – írja a Brussels Signal. A botrányt botrányra halmozó vezetőnek mennie kell.

Menekül a süllyedő hajóról a háborúpárti von der Leyen
Menekül a süllyedő hajóról a háborúpárti Von der Leyen (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Von der Leyen befolyása szinte minden jelentős uniós döntésben tetten érhető. Az Egyesült Államokkal folytatott hibás kereskedelmi egyeztetések, az uniós védelmi finanszírozási program, az új migrációs keretrendszer és a botrányos zöldmegállapodás mind az ő nevéhez köthetők, írja az Origó.

Ekkora vállalásra csak az merne vállalkozni, akinek stabil politikai háttere van, ám Von der Leyen támogatottsága fokozatosan gyengül.

Az elmúlt év során három bizalmatlansági indítvány is célba vette, és bár a centrista koalíció eddig kitartott, a pártok közti mély ellentétek előrevetítik a jövőbeni válságokat. Az uniós klímapolitikáról szóló viták egyre hevesebbek: míg az Európai Néppárt igyekszik lazítani a szigorú környezetvédelmi szabályokon, addig a Zöldek és a szociáldemokraták továbbra is a korábbi ambiciózus célok mellett érvelnek.

Ebben a helyzetben logikus lépés lehet Von der Leyen részéről, ha alternatív utat keres. Németországban 2027 februárjában tartják az elnökválasztást. A CDU és a bajor CSU jelentős befolyással bír a megválasztó gyűlésben, ami lehetőséget teremthet arra, hogy a pártszövetség új pozícióba segítse a bukott Von der Leyent.

Mivel Németországnak még nem volt női elnöke, és Friedrich Merz kancellár már jelezte, hogy egy nőt látna szívesen az államfői poszton, Von der Leyenre eshet a választás.

Lehet, hogy Von der Leyen kitölti brüsszeli mandátumát, akár sikerrel, akár bukással, de talán felidézi Enoch Powell brit politikus keserű mondatát: „minden politikai pálya kudarccal ér véget” – és inkább maga dönt a visszavonulásról, mielőtt mások kényszerítenék rá.

Korábban arról is írtunk, hogy a háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu