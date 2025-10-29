Zelenszkij nem békével, hanem legalább két-három év háborúval számol

Volodimir Zelenszkij elnök szerint Ukrajnának még két-három évig szüksége lesz Európa pénzügyi támogatására, hogy folytathassa az orosz erők elleni védekezést. Kijev 2022 februárjában, amióta Moszkva teljes körű inváziót indított, nagymértékben támaszkodik nemzetközi szövetségeseinek katonai és pénzügyi támogatására – számolt be róla a Kyiv Post.
Ezt ismét hangsúlyoztam minden európai vezetőnek. Mondtam nekik, hogy nem fogunk évtizedekig harcolni, de meg kell mutatniuk, hogy egy ideig képesek lesznek stabil pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának
– mondta Zelenszkij hétfőn egy sajtótájékoztatón.