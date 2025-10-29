Zelenszkij nem békével, hanem legalább két-három év háborúval számol

A háború negyedik évébe lépve az orosz erők továbbra is előrenyomulnak, nagy áron. Zelenszkij elismerte, hogy Moszkva megvetette a lábát a keleti Pokrovszk városában, egy korábbi fontos vasúti csomópontnál.

Körülbelül 200 orosz tartózkodik ott különböző helyeken – ezt drónok segítségével látjuk. Pokrovszk jelenleg az oroszok fő célpontja

– mondta.

Zelenszkij Trumptól várja a csodát

Zelenszkij arra is felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy a közelgő találkozójukon sürgesse Kína vezetőjét, Hszi Csin-pinget, hogy csökkentse Oroszország támogatását.

Trump a múlt héten szankciókkal sújtott két nagy orosz olajvállalatot, és nyomást gyakorolt Moszkva legfontosabb energiafelhasználóira, köztük Kínára és Indiára, hogy csökkentsék az Oroszország invázióját finanszírozó importot.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen és Antonio Costa (Fotó: AFP)