Zelenszkij nem békével, hanem legalább két-három év háborúval számol

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy országa további két-három évnyi pénzügyi és katonai támogatásra szorul Európától, hogy folytathassa védekezését az orosz erőkkel szemben. Zelenszkij kijelentette, hogy bár Ukrajna nem kíván évtizedekig harcolni, rövid távon stabil európai támogatásra van szükség. Kiemelte, hogy az Európai Unió tervei az Oroszországban befagyasztott vagyonok felhasználására fedezetet biztosíthatnak a következő két-három évre. Az elnök hozzátette: amennyiben a háború hamar véget ér, a forrásokat az újjáépítésre fordítják, ha azonban a konfliktus elhúzódik, a pénz elsősorban fegyverek beszerzésére szolgál majd.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 12:56
Zelenszkij nem békével, hanem legalább két-három év háborúval számol Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij elnök szerint Ukrajnának még két-három évig szüksége lesz Európa pénzügyi támogatására, hogy folytathassa az orosz erők elleni védekezést. Kijev 2022 februárjában, amióta Moszkva teljes körű inváziót indított, nagymértékben támaszkodik nemzetközi szövetségeseinek katonai és pénzügyi támogatására – számolt be róla a Kyiv Post.

Volodimir Zelenszkij elnök szerint Ukrajnának még két-három évig szüksége lesz Európa pénzügyi támogatására
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Ezt ismét hangsúlyoztam minden európai vezetőnek. Mondtam nekik, hogy nem fogunk évtizedekig harcolni, de meg kell mutatniuk, hogy egy ideig képesek lesznek stabil pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának

– mondta Zelenszkij hétfőn egy sajtótájékoztatón.

Megjegyezte, hogy Brüsszel tervei az orosz befagyasztott vagyon felhasználására a következő két-három évben finanszírozást biztosíthatnak.

Ha a háború egy hónap múlva véget ér, ezt a pénzt a helyreállításra fordítjuk. Ha nem egy hónap múlva, hanem valamivel később ér véget, akkor fegyverekre fordítjuk. Egyszerűen nincs más választásunk

– tette hozzá.

A háború negyedik évébe lépve az orosz erők továbbra is előrenyomulnak, nagy áron. Zelenszkij elismerte, hogy Moszkva megvetette a lábát a keleti Pokrovszk városában, egy korábbi fontos vasúti csomópontnál.

Körülbelül 200 orosz tartózkodik ott különböző helyeken – ezt drónok segítségével látjuk. Pokrovszk jelenleg az oroszok fő célpontja

– mondta.

Zelenszkij Trumptól várja a csodát

Zelenszkij arra is felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy a közelgő találkozójukon sürgesse Kína vezetőjét, Hszi Csin-pinget, hogy csökkentse Oroszország támogatását. 

Trump a múlt héten szankciókkal sújtott két nagy orosz olajvállalatot, és nyomást gyakorolt Moszkva legfontosabb energiafelhasználóira, köztük Kínára és Indiára, hogy csökkentsék az Oroszország invázióját finanszírozó importot.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen és Antonio Costa (Fotó: AFP)

