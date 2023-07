Hamarosan dönteni kell az USA és Kína között?

Ez a dinamika Joe Biden amerikai elnök alatt is folytatódott. Az adminisztráció 2021. évi CHIPS és tudományos törvénye mintegy 50 milliárd dolláros szövetségi támogatást ajánlott fel az Egyesült Államokban működő félvezetőgyártóknak – de csak akkor, ha tartózkodnak minden olyan jelentős tranzakciótól, amelynek célja Kína csipgyártó kapacitásának bővítése.

A csatározások azóta is folytatódnak. Hónapokkal az amerikai korlátozások után Peking megtorlásképp megtiltotta bizonyos amerikai cég által gyártott félvezetők használatát a kulcsfontosságú kínai infrastrukturális projektekben. Ám nemcsak a gazdasági világban folynak ilyen harcok. 2021-ben az amerikaiak megtudták, hogy Kína kikötőt akar építeni az Egyesült Arab Emírségekben, mire a Biden-kormány figyelmeztette Mohammed bin Zayed elnököt, hogy ez nem tenne jót országaik partnerségének. A projekt le is állt, de csak egy időre. Amint kiderült, hogy az építkezés újraindult, több amerikai politikus is elmondta, hogy

öbölbeli barátainknak el kell dönteniük, hogy kikhez fordulnak biztonsági kérdésekben. Ha úgy döntenek, hogy Kínához, az óriási probléma.

Amikor Dél-Korea 2017-ben THAAD rakétavédelmi rendszert akart telepíteni a szárazföldre, hogy biztonságban érezzék magukat Észak-Koreával szemben, akkor viszont Peking tiltakozott, mondván, hogy így az amerikaiak könnyen le tudják követni a katonai mozgásukat. Végül Dél-Korea nem fogadta meg a pekingi tanácsokat, Kínában több koreai üzletet bezártak, k-pop-előadókat tiltottak ki, honlapokat tettek elérhetetlenné és gazdasági kényszerintézkédeseket is életbe léptettek, ami azóta is érvényben van.