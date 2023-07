Megindultak a tárgyalások az Észak-Koreába szökött amerikai katona ügyében

Az amerikai külügyminisztérium utazási tanácsai arra szólítják fel az amerikai állampolgárokat, hogy semmi esetre se lépjenek be Észak-Korea területére, „mivel továbbra is komoly a kockázata az amerikai állampolgárok őrizetbe vételének, letartóztatásának és hosszú távú fogva tartásnak”. Ezt azután vezették be, hogy a phenjani hatóságok 2015-ben őrizetbe vették Otto Warmbier amerikai egyetemistát, aki szervezett észak-koreai turistaúton vett részt, és szabálysértést követett el. Warmbier 2017-ben meghalt, pár nappal azután, hogy Phenjan szabadon engedte a már kómában fekvő amerikai diákot, és hazaszállították az Egyesült Államokba.

A két Korea között feszült a viszony, mert Észak-Korea az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait semmibe véve rendszeresen rakétateszteket hajt végre, az Egyesült Államok pedig hadgyakorlatokat tart Dél-Koreával a félsziget közelében, legutóbb pedig ballisztikus rakétákkal felszerelt, atom-tengeralattjárót küldött Dél-Koreába.

Borítókép: Travis King amerikai katona észak-koreai őrizetbe vételéről szóló tudósítást néznek dél-koreai utasok a szöuli központi pályaudvaron 2023. július 22-én (Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun)