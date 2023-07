Mindent elsöpört, tapogatózott, kifulladt, majd újra megindult – mi a helyzet az ukrán ellentámadással?

„Egy újabb epizódot látunk az »Ez már a valódi Nagy Tavaszi Ellentámadás« című sorozatból” – írta Facebook-bejegyzésében Robert C. Castel. A biztonságpolitikai szakértő azzal kapcsolatban adott hangot szkepticizmusának, hogy az elmúlt napokban újból arról cikkezett a nyugati sajtó zöme: most már valóban megkezdődött az ukrán ellentámadás. Robert C. Castel rövid elemzésében feleleveníti a régóta beharangozott ukrán offenzíva körüli kommunikáció alakulását.

Mint írja, az első napokban „a nagy, valódi, elsöprő” jelzőkkel illették az ellentámadást, majd amikor látszott, hogy ebben kevés az igazság, már csak „tapogatózó támadásokról” kezdtek beszélni.

Egy hét után, amikor már tényleg bebizonyosodott, hogy a beharangozott, mindent elsöprő offenzíva valójában nem olyan sebességgel és intenzitással zajlik, mint azt Nyugaton és talán Kijevben is várták, jött a magyarázat: „Nem volt semmiféle műveleti szintű támadás, állóháborúban akarjuk felőrölni az ellenséget.”

Mi a valódi mérce?

A valódi sikerekhez konkrét helységnevek társulnak. Elfoglaltuk, felszabadítottuk stb.

– írja a szakértő. Minden más, a nagy amorf körmondatok előretörésről, áttöréstől, széttörésről csupán a siker hiányának az elkendőzését szolgálják. Ahogy Robert C. Castel véli, a jó híreket néhány szóban el lehet mondani, a hosszas magyarázatok pedig – melyekből mindkét oldalon, de az utóbbi időszakban leginkább ukrán részről láthattunk számtalan példát – a kudarc legbiztosabb jelei.