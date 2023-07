Trükkös módszerrel leplezhették le az orosz veszteségeket

Nagyjából 47 ezer ember – legalább ennyi orosz katona halhatott már meg a háborúban a Meduza orosz ellenzéki portál és a Mediazona nyomozása szerint. Mint írják, a valódi számok valószínűleg ennél is jóval magasabbak,

azokat is számításba véve, akik olyan súlyosan megsebesültek, hogy már nem térhetnek vissza a frontra, a 125 ezret is elérheti.

Ahogy arra a cikk is emlékeztet, a „különleges katonai művelet” áldozatainak száma Oroszországban is titkosított, legutóbb 2022 szeptemberében hatezer hősi halottat ismertek el, azóta teljes a csend. A Meduza viszont egy okos trükkel a korlátozott hozzáférésű, de nem titkosított adatbázis alapján, statisztikai módszerekkel,

a hagyatéki eljárások számának alakulásából vonta le következtetéseit.

Nem tökéletes

Azt a szerzők is elismerik, hogy a módszer nem tökéletes. Hiszen nem feltétlenül követ minden halálozást hagyatéki eljárás, torzíthatja az adatokat az öngyilkosságok és bűncselekmények növekvő aránya is. Másrészről ebben nincsenek benne az ütközetben eltűnt vagy fogságba esett katonák, illetve a donyecki és luhanszki szakadár területek harcosai; utóbbiak minden bizonnyal szintén több tízezres veszteséget könyvelhettek el. Mint írják, módszerüket erősíti még, hogy – a koronavírus-járvánnyal ellentétben – egyértelműen a hadköteles korú férfiak körében azonosítható az emelkedés. Néhány „tüske” pedig szintén egyértelműen köthető harci eseményekhez is. Bizonyítékként hozzák fel, hogy az ukrajnai invázió kezdete előtt átlagosan heti 11 új hagyatéki ügy indult nőknek és 32,8 férfiaknak.

Az offenzíva első hete után a férfiaké 117-re, tehát négyszeresére nőtt, miközben a nőké 16-on maradt.

Oknyomozó újságírók egyébként már mindenféle más módszerrel is próbálkoztak, hogy megbecsüljék az elesett orosz katonák számát. Ilyen volt például, amikor az áldozatok hozzátartozóinak járó pénzösszegre szánt forrásokat osztották vissza. De folyamatosan figyelik a helyi híreket, valamint a közösségi médiás bejegyzéseket is. Ezek alapján is több mint 27 ezren veszítették bizonyítottan életüket. Felmerül a kérdés, hogy ez soknak számít, vagy kevésnek.

A Meduza emlékeztet rá, hogy ha a becslések helytállók, akkor 15 hónap alatt:

háromszor többen estek el, mint az afganisztáni szovjet beavatkozás tíz éve alatt,

kilencszer többen, mint az 1994–1996-ig dúló első csecsen háborúban.

Hogy a számítási módszer mennyire hiteles, azt persze nehéz megítélni, de korábbi nyugati becslések is hasonló nagyságrendekről szóltak.

Ukrajna is titkolózik

Az ukrán oldal sem közöl hivatalos adatokat. Ahogy azt korábban már többször megírtuk, Ukrajnában a háborús veszteségek szigorú államtitoknak számítanak, amiről hivatalos információt csak ritkán hoznak nyilvánosságra.

Aki a szabályt bármilyen módon – akár egy közösségi médiás bejegyzéssel vagy hozzászólással – megszegi, börtönbüntetésre számíthat.

– Mindent feljegyeztünk, minden ember fontos, és minden számadat megvan – sietett korábban mindenkit megnyugtatni Volodimir Zelenszkij.