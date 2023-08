Martin Schulz szociáldemokrata német politikus, az Európai Parlament korábbi elnöke szerint a demokratikus pártoknak világszerte komolyabban kellene venniük az emberek társadalmi hanyatlástól való félelmét.

Abban a pillanatban, amikor a politika konkrét intézkedésekkel enyhíti ezt a félelmet, megvédhetjük az embereket attól, hogy vakon kövessék a populistákat

– mondta Schulz egy interjúban. A bukott politikus akkor kifejtette, hogy szerinte ez a demokráciák és az intézmények feladata.

Ha a társadalmi központ már nem tiszteli az állam intézményeit, akkor abszolút veszély leselkedik ránk

– figyelmeztetett a baloldali politikus. A bukott, és a korábban saját párttársai által a pártja éléről eltávolított Schulz szerint nem várható az Alternatíva Németországért (AfD) választási győzelme a közelgő németországi tartományi választásokon. Az érettségi nélkül politizáló férfi szerint a jobboldali, konzervatív párt reálértéken tíz-tizenkét százalékon áll, és ezeket a szavazókat meg fogja tartani.

A választók egy törvényhozási időszak végén számvetést készítenek, és felteszik maguknak a kérdést, hogy ki vezesse az országot a következő években.

A politikus szerint az AfD jelenlegi felfelé ívelő spiráljának vége lenne, ha a szövetségi kormányban a koalíció következetesebb kormányzati cselekvésre jutna.

Schulz ezzel az interjúval ugyanakkor ellentmondott egy pár hónappal korábban tett kijelentésének. Májusban ugyanis még arról károgott a médiában, hogy az AfD népszerűségének szárnyalása ijesztő és aggasztó.

A politikus akkor egy interjúban azt is kifejtette, hogy az AfD véleménye szerint nem azért erősödött meg, mert kiáll a hagyományos értékek és a bevándorlás megfékezése mellett, hanem sokkal inkább a kormánykoalícióban keletkezett viták miatt.

Piszkos múlt

Martin Schulz neve egyébként korántsem annyira makulátlan. Többek között hatalommal való visszaéléssel és jogosulatlan közpénzhasználattal is megvádolták még 2017-ben.

Belső parlamenti dokumentumokra hivatkozva korábban számos médium is arról számolt be, hogy Martin Schulz nemcsak kancellárjelölti kampányának vezetője, Markus Engels pályafutását segítette kétes módon, hanem az EP-elnöki kabinet négy további tagjának előmeneteléről is gondoskodott, nemigen törődve a szokásokkal és a személyzeti szabályzattal.