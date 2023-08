Az elektromos autók okozzák a hajótüzek nagy részét

Az Északi-tenger hollandiai partjai közelében vasárnap óta vontatják a Fremantle Highway nevű teherhajót, amely órákon keresztül égett óriási lángokkal a tengeren. A teherhajó 2857 autóval indult útnak a németországi Bremerhaven kikötőjéből és az egyiptomi Port Szaidba tartott, amikor keddről szerdára virradóra tűz ütött ki a fedélzetén, egyelőre ismeretlen okból. A hajó japán tulajdonosát idézve a holland közmédia azt közölte, hogy a hajón szállított elektromos autók egyike kaphatott lángra. A hajó 23 tagú indiai legénységének egy részét nem sikerült épségben kimenekíteni: a mentés során többen megsérültek, egy ember pedig egy mentőhajón meghalt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Statek Fremantle Highway od kilku dni płonie. Znajduje się na nim 3783 samoch. osobowych z tego 500 elektrycznych. Nie wiadomo ile z nich uda się ocalić lub czy statek nie zatonie, podobnie jak stało się to z samochodowcem Felicity Ace, który zatonął w podobnych okolicznościach. pic.twitter.com/b84vn9Rvnj — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) July 31, 2023

A V4NA megjegyzi, hogy feltehetően egy öngyulladó elektromos autó okozta a tüzet, a lángok pedig gyorsan átterjedtek a többi járműre és végül az egész teherhajóra. A veszély azonban már egy ideje ismert volt, és egyre több szervezet, intézet és kutató felhívta a figyelmet arra, hogy akár halálos áldozatokat okozó katasztrófa is lehet egy-egy ilyen esetből – emlékeztet a hírügynökség, amely megjegyezte azt is, hogy már május végén az Allianz biztosító éves tanulmányában rámutatott az elektromos autók szállításának magas tűzveszélyére. Ebben az áll, hogy

2022-ben a tűz volt az összes kár fő oka: nyolc hajóveszteségért és több mint kétszáz balesetért ez volt felelős. A cég szerint a hajótüzek fő oka az elektromos járművek és más akkumulátoros meghajtású áruk szállítása. Az Allianz már korábban is figyelmeztetett egy olyan katasztrófára, mint ami most megtörtént a hollandiai partok közelében.

Szakértők szerint azért is kifejezetten alattomosak az elektromos járművekben keletkező tüzek, mert rendkívül nehezen lehet elfojtani a lángokat – és ha sikerül is, akkor még spontán módon újra meggyulladhatnak. Másrészt, a lángok gyorsan átterjednek más rakományokra is, így egy ekkora hajó eloltása napokba is beletelhet, főleg ha az állandó szél megnehezíti a mentőegységek dolgát.

A V4Na azt is írja, hogy egy ilyen tűzeset során a természeti katasztrófa veszélye is fennáll, hiszen ha nem csak elektromos járművek gyulladnak ki, akkor a fosszilis üzemanyaggal működő autókban lévő olajok és más káros anyagok a tengerbe folynak, ezzel pedig az élővilágot is súlyosan veszélyeztetik. Ha a hajó üzemanyaga is a vízbe folyik, az még az előbbinél is nagyobb veszéllyel jár.