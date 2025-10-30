Lejáratással próbálkozott a Népszava, de alaposan melléfogott

Az alapvető újságírói etikát is mellőzi a Népszava cikkének szerzője, az írást már maga a címe is minősíti – közölte lapunkkal a Klebelsberg Központ (KK) a baloldali napilap egyik közelmúltban megjelent cikke nyomán. A cikknek azt a címet adták, hogy A digitális tananyag, amely a Krétából is elérhető, egy nagy rakás sz…r – Háborognak a tanárok, az iskolai laptopok nagy része a dobozban múlt ki, és azt írták benne, hogy a kormány digitális oktatási stratégiája csupán hangzatos ígérethalmaz, továbbá hogy a kormánynak nem a gyerekek vagy az oktatás minősége fontos, hanem a statisztika.

Illusztráció (Forrás: Pexels)

A KK a cikkre reagálva tudatta: az írás név nélküli nyilatkozók állításait tartalmazza, és azokkal kapcsolatban a szerző elfelejtette megkérdezni a másik oldal véleményét, illetve a nyilvánosan megismerhető adatokat sem használta fel egyes állítások ellenőrzésére.

„Ki kell emelni, hogy a KRÉTA rendszernek nem feladata a digitális tankönyvek/tananyagok készítése, az az Oktatási Hivatal feladata, és a Nemzeti Köznevelési Portál felületén érhető el. Ezen a portálon számos interaktív tananyag található. Tény, hogy a KRÉTA felületén a tankönyvek digitális formában megtalálhatóak, ahol a tartalmakban keresni is lehet, azaz nem kötött pdf formátumban vannak” – ismertette a Klebelsberg Központ.

A KK hozzátette, a KRÉTA egy komplex, az iskolák működését és a fenntartói feladatok ellátását támogató rendszer, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően csökkenti a pedagógusok adminisztrációs terheit is.

Az, ha valaki a cikkben szereplő módon minősít digitális tananyagokat, konkrétumok említése nélkül, őt minősíti, meg az irományt

– szögezték le.

Jelezték, hogy mindenki, aki kért, kapott laptopot, amelyekből összesen 579 ezer darabot szerzett be a KK 2022 óta, döntő többségüket diákok kapták meg, mintegy 50 ezer darabot pedig pedagógusok. A beszerzés a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

A KK sem a tanulókat, sem a pedagógus kollégákat nem tekinti csupán »statisztikai adatnak«, hiszen a munkánkat nem a statisztikáért, hanem a gyerekekért végezzük. Szó sincs arról, hogy bárki az interaktív panelekhez kötötte volna azok kiosztását, vagy bármilyen egyéb okból nem engedte kicsomagolni azokat.

Ha esetleg bárkinek van mégis tudomása ilyen esetről, hogy egy fenntartótól ez az utasítás vagy kérés érkezett, kérjük, hogy a konkrétumokat ossza meg velünk, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük – hívták fel a figyelmet.