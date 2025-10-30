Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Lejáratással próbálkozott a Népszava, de alaposan melléfogott

Sajnálatos, hogy egy politikai hecckampány kedvéért valótlanságoktól és csúsztatásoktól hemzsegő cikk jelenhetett meg a Népszavában – közölte lapunkkal a Klebelsberg Központ (KK). Mint írták, a baloldali propagandalap egyik cikkében név nélküli nyilatkozók az iskolai laptopok kiosztását és a KRÉTA-rendszerben elérhető digitális tananyagot kritizálták trágár módon, a másik oldal véleményének megkérdezése nélkül. A KK a tanulókat és a pedagógusokat nem statisztikai adatnak tekinti, mivel munkájukat a gyerekekért végzik, és azt kérték mindenkitől, hogy a napi politikai csatározásokból hagyják ki az iskolákat.

Molnár János
2025. 10. 30. 16:11
Az alapvető újságírói etikát is mellőzi a Népszava cikkének szerzője, az írást már maga a címe is minősíti – közölte lapunkkal a Klebelsberg Központ (KK) a baloldali napilap egyik közelmúltban megjelent cikke nyomán. A cikknek azt a címet adták, hogy A digitális tananyag, amely a Krétából is elérhető, egy nagy rakás sz…r – Háborognak a tanárok, az iskolai laptopok nagy része a dobozban múlt ki, és azt írták benne, hogy a kormány digitális oktatási stratégiája csupán hangzatos ígérethalmaz, továbbá hogy a kormánynak nem a gyerekek vagy az oktatás minősége fontos, hanem a statisztika. 

Illusztráció (Forrás: Pexels)

A KK a cikkre reagálva tudatta: az írás név nélküli nyilatkozók állításait tartalmazza, és azokkal kapcsolatban a szerző elfelejtette megkérdezni a másik oldal véleményét, illetve a nyilvánosan megismerhető adatokat sem használta fel egyes állítások ellenőrzésére. 

„Ki kell emelni, hogy a KRÉTA rendszernek nem feladata a digitális tankönyvek/tananyagok készítése, az az Oktatási Hivatal feladata, és a Nemzeti Köznevelési Portál felületén érhető el. Ezen a portálon számos interaktív tananyag található. Tény, hogy a KRÉTA felületén a tankönyvek digitális formában megtalálhatóak, ahol a tartalmakban keresni is lehet, azaz nem kötött pdf formátumban vannak” – ismertette a Klebelsberg Központ.

A KK hozzátette, a KRÉTA egy komplex, az iskolák működését és a fenntartói feladatok ellátását támogató rendszer, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően csökkenti a pedagógusok adminisztrációs terheit is. 

Az, ha valaki a cikkben szereplő módon minősít digitális tananyagokat, konkrétumok említése nélkül, őt minősíti, meg az irományt 

– szögezték le.

Jelezték, hogy mindenki, aki kért, kapott laptopot, amelyekből összesen 579 ezer darabot szerzett be a KK 2022 óta, döntő többségüket diákok kapták meg, mintegy 50 ezer darabot pedig pedagógusok. A beszerzés a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 

A KK sem a tanulókat, sem a pedagógus kollégákat nem tekinti csupán »statisztikai adatnak«, hiszen a munkánkat nem a statisztikáért, hanem a gyerekekért végezzük. Szó sincs arról, hogy bárki az interaktív panelekhez kötötte volna azok kiosztását, vagy bármilyen egyéb okból nem engedte kicsomagolni azokat.

Ha esetleg bárkinek van mégis tudomása ilyen esetről, hogy egy fenntartótól ez az utasítás vagy kérés érkezett, kérjük, hogy a konkrétumokat ossza meg velünk, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük – hívták fel a figyelmet. 

A Nemzeti alaptantervet – 1995 óta – kormányrendelet formájában adják ki minden alkalommal, az abban foglalt irányelvek betartása kötelező a pedagógiai munka során, ez biztosítja ugyanis a tanulói esélyegyenlőséghez elengedhetetlen kereteket az általános iskolák és középiskolák számára. Ezért olyan tananyag sem használható, amely a rendeletnek nem felel meg, az ezen való értetlenkedést sem értjük a cikkben, hiszen ezzel az erővel minden jogszabályt meg lehet szegni, ha valakinek nem tetszik valami. 

Sajnálatosnak tartjuk, hogy politikai hecckampány kedvéért ilyen, valótlanságoktól és csúsztatásoktól hemzsegő cikk megjelenhet. Ismételten kérünk mindenkit, hogy a napi politikai csatározásokból hagyják ki az iskolákat, és lehetőség szerint, ha már írnak valamit, előtte járjanak utána a tényeknek is, vagy legalább csináljanak úgy, mintha

– zárta közleményét a KK.

Borítókép: A kiosztásra váró laptopok (MTI/Katona Tibor)


Google News
