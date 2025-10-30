A jövő évi választások tétje a gyermekeink jövője

„Ha a magyarok olyan kormányt választanak jövőre, amelyik beáll az európai mainstreambe, amelyik azonnal támogatja majd Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, az ki fogja nyírni a gyermekeink jövőjét” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette:

Mondjunk nemet Brüsszel és a Tisza háborús terveire! Töltse ki Ön is a háborúellenes petíciót!

Mint ahogyan azt korábban megírtuk , október 11-én Orbán Viktor a pesterzsébeti piacon jelentette be, hogy a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. Hangsúlyozta: újra meg kell mutatnunk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Beszámoltunk arról is, hogy a Tisza Párt egyik leendő képviselőjelöltjét azért rúgták ki, mert aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját.

„Ha tiszás vagy, nem érthetsz egyet a Fidesz háborúellenességével! Ezt üzeni Magyar Péter azzal, hogy azonnal kirúgta a pártból Horváth Zoltán tiszás képviselőjelöltet, miután az aktivista Budapest XV. kerületében, Újpalotán aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját” – hívta fel a figyelmet Szarvas Szilveszter közösségi oldalán.