„Komoly súlya van Tucker Carlson szavának az Egyesült Államokban”

Az ukrajnai háborúval és annak amerikai támogatásával kapcsolatban Carlson rámutatott arra az ellentmondásra, hogy míg a szavak szintjén az amerikaiak azért támogatják az ukránokat, hogy a demokráciát védjék, az igazi demokrácia az lenne, ha népszavazást tartanának arról, hogy az emberek ezzel mennyire értenek egyet.

Egyre több olyan hang jelenik meg az Egyesült Államokban is, amely kétségbe vonja azt, hogy ezt a háborút érdemes volna az amerikaiaknak folytatni. A CNN, ami éppen nem éppen a béke pártján áll ebben a háborús időszakban, a legutóbbi közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak többsége elítéli az Ukrajnában folyó háborút, az amerikai beavatkozással nem ért egyet, és megvonná a támogatásokat. Ezek már olyan jelek, amik azt mutatják, hogy ott sem feltétlenül örülnek ennek a proxy háborúnak

− emelte ki a szakértő.

Az Economist által néhány hete publikált elemzés szerint az amerikai háztartásoknak több mint 900 dollárjába kerül havonta az ukrajnai háború. Ez annak fényében különösen szembeötlő, hogy a Lahaina városát letaroló tűzvész károsultjai mindössze 700 dollár egyszeri segélyre számíthatnak.

Tucker Carlsonnak nem csak a háborúról, de a David Pressman budapesti nagykövetről megfogalmazott véleménye is nagy port kavart. „Szégyellem magam, hogy egy olyan ijesztő kis szürkeséget küldtünk ide az Egyesült Államokat képviselni, mint David Pressman. Nem képviseli ő az Egyesült Államokat, higgye el nekem!” - véleményezte a nagykövetet a Mandinernek adott interjúban a sztárújságíró.

− Ő mégis csak egy médiaszemélyiség, aki a kelleténél eggyel erősebben is fogalmazhat – mondta el Fekete Rajmund. – Azt látjuk sajnos, hogy a jelenlegi amerikai nagykövet sok esetben nem éppen azon munkálkodik, hogy a két ország közti kapcsolatot építse, hanem mintha éket próbálna verni közéjük. Ez nem meglepő fordulat, hiszen emlékezzünk vissza, hogy az előző demokrata elnök, Barack Obama idején is ugyanez volt a helyzet. Akkor volt egy Goodfriendünk, most van egy Pressmanünk, és azt látjuk, hogy egyfajta politikai nyomásgyakorlást próbálnak ránk helyezni a gyermekvédelmi törvénytől kezdve minden olyan döntésünkön át, ami szúrja az Egyesült Államok szemét. Ráadásul Magyarország mégiscsak egy békepárti álláspontot képvisel, miközben látjuk, hogy a demokrata adminisztráció háborúpárti – emelte ki.

Míg politikai téren a demokrata adminisztráció ideje alatt fagyossá vált a viszony, a magyar−amerikai kapcsolatok gazdasági, védelmi politikai téren, vagy éppen katonapolitika terén rendkívül erősek, és kiállták az idők próbáját.

– A Trump-adminisztráció alatt a politikai kapcsolatok is kiválóak voltak. Volt egy kiváló amerikai nagykövet, David Cornstein személyében, aki folyamatosan azon dolgozott, hogy a kapcsolatok minél jobbak legyenek. Én úgy gondolom, hogyha a jövő évi amerikai választásokon egy republikánus vezetés kerül hatalomra, akkor ezek normalizálódni tudnának – zárta gondolatmenetét a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.