Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a nyugati közgazdászok szerint Oroszország elsősorban a hadigazdaságának, valamint a fegyver- és lőszergyártás tömeges növelésének köszönheti ezt a növekedést. Sokan úgy gondolják, hogy ez nem fenntartható.

Baerbock kijelentéseire az oroszok is reagáltak. Dmitrij Bavyrin újságíró emlékeztetett arra, hogy Németországban már hónapok óta lassul vagy egy helyben áll a gazdaság, folyamatosan emelkednek az árak, és az energiaellátás is már most veszélybe került a tél előtt.

Németország esete azért emelkedik ki, mert a németek valójában szankciókat vezettek be önmaguk ellen, ami jól mutatja gazdaságuk jelenlegi állapotát. Az eredmény összhangban van a módszerrel és az ötlettel is, csak éppen Baerbock álláspontja ellenére nincs ezzel tisztában. De a probléma sajnos nem ebben lakozik

– írja az orosz újságíró, véleményvezér.

Az interjúban egyébként Baerbock élesen bírálta a német kormányt azért, mert a háború kirobbanásakor sokáig vonakodott ellátogatni Kijevbe. Még Friedrich Merz, a német ellenzék vezetője is korábban járt ott, mint Olaf Scholz kancellár, aki több mint egy hónappal utána érkezett.