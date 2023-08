Nem engednek a katalánok, elszakadást akarnak a baloldal támogatásáért cserébe

A baloldal eközben továbbra is sarokba van szorítva, ugyanis az eddig bejelentett együttműködések nekik sem elengedőek Spanyolország irányításához. Továbbra is ki vannak szolgáltatva a szélsőséges Junts per Catalunyának (Együtt Katalóniáért), ráadásul az igen szavazatukat kell megszerezniük, ha kormányt akarnak formálni.

A nacionalista katalán párt volt vezetője, a régió függetlenségét 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltó Carles Puigdemont hétfőn egy tweetben jelentette be, hogy augusztus 17-e közeledtével nő az idegesség és felpörög az aukció, utalva arra, hogy a párt továbbra sem enged követeléseiből.

Csak akkor hajlandóak segíteni Pedro Sánchez beiktatásában, ha ő maga és társai is amnesztiát kapnak, valamint Katalónia törvényesen megtarthatja az elszakadásához szükséges népszavazást. Ezzel azonban óriási nyomást helyeznek a szocialista pártra, amely az alkotmány szerint nem teljesítheti ezeket a követeléseket.

Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció. Potser per això, a mesura que s’apropen dies decisius, com aquest proper 17, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions.



Puigdemont szerint a választások óta nem történt hivatalos tárgyalás pártja és a szocialisták között, majd tweetjét az alábbi üzenettel zárta: „Türelem, kitartás és perspektíva”.

Miután VI. Fülöp király megnevezte jelöltjét, le kell zárni a parlamenten belüli paktumokat és meg kell tartani a beiktatási szavazást. A leendő kormányfőnek el kell érnie az abszolút többséget, vagyis a 176 mandátumot. Ha ez nem sikerül neki, akkor egy második fordulót is rendeznek, amelyben már elég az egyszerű többség, vagyis a több igen szavazat. Ha a jelölt utóbbit sem tudja felmutatni, akkor a király felkéri a második jelöltet a kormányalakításra, akinek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie. Ha végül se Sánchez, se Feijóo nem tudja elérni a kormányalakításhoz szükséges támogatást, úgy a parlamentet feloszlatják és új választásokat írnak ki Spanyolországban.

