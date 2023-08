Újabb hidegháborúra figyelmeztet a kínai nagykövet

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a NATO júliusi vilniusi csúcstalálkozója alkalmával a katonai szövetség ázsiai–csendes-óceáni partnerei, Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland vezetői is tárgyalóasztalhoz ültek, Japánnal pedig partnerségi megállapodást is kötött a szövetség.