A felvidéki magyarokon múlhat a szlovák kormányalakítás

– Ha a pozsonyi parlamentben van magyar párt, akkor általában jobb a magyar–szlovák viszony is. Ez Romániában is igaz: ha a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a parlamentben van, vagy kormányon van, akkor általában jobb a magyar–román viszony – mutatott rá a Magyar Nemzet megkeresésére Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója, miért fontos hazánk számára is, hogy a Szövetség nevű magyar felvidéki párt bejusson a szombaton esedékes parlamenti választás során a szlovák parlamentbe. A Forró Krisztián vezette tömörülés jó esélyekkel indul a voksoláson: a bejutási küszöb ugyanis négy százalék, a választás előtti legutolsó felmérések, az Ipsos közvélemény-kutatása, valamint a Politico brüsszeli hírportál adatai is azt jelzik, ha most tartanák a választást, a párt három százalékot kapna.

Nem kizárt azonban, hogy szombatig még behozzák a lemaradást és a Szövetség politikusai parlamenti mandátumot kapnak.

A felmérések szerint a Robert Fico vezette baloldali Irány – Szlovák Szociáldemokrácia (Smer) kaphatja a legtöbb mandátumot, a voksok 20,6 százalékát szerezheti meg. A második helyen a szintén baloldali Progresszív Szlovákia (PS) áll, mely a szavazatok 17 százalékát nyerné meg. Harmadik helyre pedig a Hang – Szociáldemokrácia (Hlas) nevű párt kerülne 13 százalékkal. Kiszelly Zoltán elmondta, a kampányhajrában a Smer és a Szövetség az, amelyik tudja növelni támogatottságát. – Ha ez a trend folytatódik, akkor van esély arra, hogy a Szövetség bejusson a parlamentbe – tette hozzá.

A magyar képviselet különösen fontos a szlovák parlamentben – Kiszelly Zoltán ismertette, egyrészről az előző ciklusban nem volt képviselet, emellett a kormányalakításhoz három- vagy négypárti koalícióra lesz szükség, és könnyen lehet, hogy a Szövetségé lesz a döntő szerep.

Példaként Spanyolországot említette meg, ahol a nyári parlamenti választás után patthelyzet alakult ki: a katalán kisebbség a mérleg nyelve, és most a spanyol jobboldal, valamint a baloldal is pluszjogokat ígérnek nekik, hogy megszerezzék támogatásukat.