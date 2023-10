Az egyik németországi megmozduláson például a „Mocskos zsidók!” kifejezés is elhangzott. A tüntetések közül többet előzetesen betiltottak, mert a hatóságok úgy mérték fel, hogy a palesztinbarát megmozdulások antiszemita, Izrael-ellenes és akár erőszakra felszólító rendezvényekké fajulhatnak.

A német rendőrség két, szerdára tervezett tiltakozást is betiltott a korábbi rossz tapasztalatokra hivatkozva. A tiltakozás szervezői szerint azonban ez gyenge indok.

Egy kisebb csoport állítólagos tetteit arra használták fel, hogy egy egész közösséget általános gyanú alá helyezzenek

– fogalmazott Tobias Den Haan, a demonstrációkat regisztráló csoport egyik tagja.

A tiltás ellenére hivatalosan száz, nem hivatalosan akár háromszáz tüntető is kivonult az utcára. Helyi hírek szerint ismétlődő antiszemita énekek hangzottak el, palesztin zászlókat lengettek, valamint pirotechnikai eszközöket és üveget dobáltak. Az arra járó, ellentétes álláspontot képviselő helyiekkel többen is összevitatkoztak. A berlini rendőrség az információk szerint 132 embert tartóztatott le, és többeket felszólított a helyszín elhagyására.

Nach einem #Demoverbot löste die Polizei mehrere Ansammlungen in Neukölln auf, 132 Menschen wurden eingekesselt oder festgenommen. Ein Video deutet auf anti­muslimischen Rassismus durch einen Polizisten hin. https://t.co/hQOD6kbPkx — nd.Aktuell (@ndaktuell) October 13, 2023

Az egyik X-re feltöltött videón az hallható, ahogy nyíltan antiszemita jelszavakat skandálnak, egy férfi azt kiabálja: „Kib…szott zsidók!”

Bei den antiisraelischen Protesten in Berlin-Neukölln wurden offen antisemitische Parolen skandiert. Ein Mann rief „Scheiß Juden!“. Von anderen Teilnehmenden gab es nur verhaltene Reaktionen. #b1110 #Antisemitismus pic.twitter.com/NtFRGHaq2J — democ. (@democ_de) October 11, 2023

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, az engedély nélkül megtartott tüntetés több résztvevőjét elvezették.

Trotz Verbots der pro-palästinensischen Demo in #Neukölln haben sich einige Personen am Richardplatz eingefunden. Eine Rednerin, die für Solidarität mit #Palaestina warb, wurde in einen Polizeiwagen gebracht. Währenddessen „Free Palestine“-Rufe aus der Menge. pic.twitter.com/cYubaJ92gc — Alexander Rothe (@AlexRothe92) October 11, 2023

A szervezők a rendőrséget rasszizmussal vádolják, és válaszlépéseket fontolgatnak:

Nem hallgatnak el bennünket. Tájékoztatni fogunk azokról a közelgő lépésekről, amelyek célja, hogy a palesztinkérdést Berlin utcájára vigye

– fogalmaztak.

Szolidaritásra és a németországi zsidó közösség biztonságának garantálására szólított fel szerda este az ARD televíziócsatornának adott nyilatkozatában Olaf Scholz német kancellár – írja az MTI.

Kérem mindenki támogatását, hogy együtt biztosítani tudjuk zsidó honfitársaink biztonságát, és ezért ki kell mutatnunk, hogy szolidárisak vagyunk velük

– magyarázta a szociáldemokrata politikus. – Ez számunkra elfogadhatatlan – jelentette ki azzal kapcsolatban, hogy a palesztinok ügye mellett tartott németországi szimpátiatüntetéseken antiszemita megnyilvánulások is elhangzottak.

A Bild című német lap arról számolt be, hogy szerda este a kelet-németországi Chemnitzben incidens is történt egy Izrael melletti szimpátiatüntetésen, mert palesztin zászlókat lobogtató emberek támadták meg az izraeli zászlókkal felvonulókat. Szombaton, az Izrael elleni terrortámadás megindulásakor a berlini rendőrség pedig arról számolt be, hogy Neuköllnben voltak, akik süteményeket osztogatva ünnepelték a Hamász akcióját. Aznap este egy palesztinpárti tüntetést fel is oszlattak, mert a résztvevők Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak, és volt, akik maszkkal takarták el az arcukat.

Németországban a múlt hét végén megerősítették a zsidó létesítmények védelmét.