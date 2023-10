Hatalmas nemzetközi figyelmet kapott a hét elején Budapesten, az Alapjogokért Központ által szervezett Nemzetközi Pro-Izrael Konferencia, amelynek fontossága különösen felértékelődött a Hamász terrorszervezet Izrael ellen indított támadását követően. A háború kirobbanása az egész világot megrázta, ám Bryan Leib, a CASEPAC antiszemitizmus elleni amerikai szervezet ügyvezető igazgatója a NewsMax amerikai hírtelevízió oldalán megjelent véleménycikkében arra mutatott rá,

Izrael és a zsidó közösség nem fogja elfelejteni Magyarország támogatását.

Leib maga is részt vett a hazai konferencián, felidézte, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója nagy öleléssel és népét támogató szavakkal fogadta az eseményen. A szerző rámutatott, Magyarországon nemcsak magyar tisztviselők, de számos magyar állampolgár támogatását is érezte. „Érdemes megjegyezni, hogy az általam említett személyek többsége nem zsidó, hanem keresztény” – hangsúlyozta. Leib beszámolt arról is, hogyan értesült a háború kirobbanásáról:

Az Atlanti-óceánt átszelő repülőút felénél izraeli barátaim elkezdtek borzalmas képeket küldeni kommentár vagy kontextus nélkül. Először nem tudtam értelmezni, hogy mit látok, de amint a videók következtek, pontosan tudtam, hogy milyen vérengzést látok, és mi van kialakulóban a zsidó nép hazájában. Izraelt támadás érte

– fogalmazott.