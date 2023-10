Izraeli diplomatát késeltek meg Pekingben

Az izraeli nagykövetség egyik alkalmazottját megkéselték Pekingben, a diplomata olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azóta is kórházban ápolják – számolt be a Mandiner hetilap. Sajtóértesülések szerint állapota stabil. A rendőrség egyelőre nyomoz, nem fogták még el a támadót és senki nem is vállalta a felelősséget.

A gyanú szerint ugyanakkor a támadásra a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael elleni tiltakozására való felhívás miatt kerülhetett sor.

A támadás feszültséget okozott a két ország között. Korábban Izrael pekingi nagykövete csalódottságának adott hangot, amiért Kína nem ítélte el a Hamász által Izraelben végrehajtott támadásait.

Aggodalomra ad azonban okot, hogy péntekre a Hamász nagyszabású megmozdulásokat hirdetett, tiltakozásokra hívva az embereket. A terrorszervezet arra kérte támogatóit, hordozzák a lelkükben a dzsihádot, harcoljanak és legyenek mártírok.