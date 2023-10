Katonai szakértő: Orbán Viktor példáját Európa-szerte követhetik

Először Orbán Viktor volt az, aki a saját országának érdekeit előtérbe helyezte, de akkor még más ország nem csatlakozott hozzá. Ám most úgy tűnik, hogy Szlovákia is beáll mögéjük, ezután pedig úgy gondolom, hogy a legtöbb értelmes ország egyszerűen be fogja fagyasztani a támogatásokat. Szépen lassan tanúi leszünk, ahogy az Ukrajna problémái iránti érdeklődés egyre jobban elhalványul