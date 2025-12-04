Zelenszkijék bajban, szabadon engedték a nyomozót

A kijevi fellebbviteli bíróság december 3-án elrendelte Ruszlan Mahamedraszulov szabadon bocsátását. A NABU nyomozóját még a hatóság ellehetetlenítését célzó törvény aláírása előtt tartóztatták le. Mahamedraszulov a Timur Mindicstől indult korrupciós botrányt vizsgálta – írja az Origo.

A NABU nyomozóját egy nappal a vitatott törvény aláírása előtt csukták le

Fotó: OLENA ZNAK / ANADOLU

Mahamedraszulovot, a Nemzeti Korrupcióellenes Ügyészség (NABU) nyomozóegységének vezetőjét és 65 éves édesapját júliusban tartóztatta le az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU), egy nappal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök aláírta azt a törvényt, amely megfosztotta a korrupcióellenes hatóságokat a függetlenségüktől.

Habár Volodimir Zelenszkij később a külső és belső nyomás hatására visszavonta a törvényt, Mahamedraszulovot csak most mentették fel.

A NABU nyomozójának ügye kapcsán már korábban is arról lehetett hallani, hogy politikai indítékok húzódtak meg a háttérben. A vádak szerint Mahamedraszulov és édesapja együttműködött az oroszokkal. A bíróság azonban ezt nem látta bizonyítottnak, így december 2-án előbb a nyomozó édesapját, aztán pedig őt magát is felmentette.