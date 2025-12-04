Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

NABUUkrajnakorrupció

Zelenszkijék bajban, szabadon engedték a nyomozót

A kijevi bíróság elrendelte Ruszlan Mahamedraszulov szabadon engedését. A NABU nyomozója Timur Mindicsék ellen nyomozott és nem sokkal a hatóság függetlenségére irányuló törvénytervezet aláírása előtt tartóztatták le.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 12:21
Fotó: ALEKSANDER KALKA Forrás: NurPhoto
A kijevi fellebbviteli bíróság december 3-án elrendelte Ruszlan Mahamedraszulov szabadon bocsátását. A NABU nyomozóját még a hatóság ellehetetlenítését célzó törvény aláírása előtt tartóztatták le. Mahamedraszulov a Timur Mindicstől indult korrupciós botrányt vizsgálta – írja az Origo

A NABU nyomozóját egy nappal a vitatott törvény aláírása előtt csukták le 
Fotó: OLENA ZNAK / ANADOLU

Mahamedraszulovot, a Nemzeti Korrupcióellenes Ügyészség (NABU) nyomozóegységének vezetőjét és 65 éves édesapját júliusban tartóztatta le az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU), egy nappal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök aláírta azt a törvényt, amely megfosztotta a korrupcióellenes hatóságokat a függetlenségüktől. 

Habár Volodimir Zelenszkij később a külső és belső nyomás hatására visszavonta a törvényt, Mahamedraszulovot csak most mentették fel. 

A NABU nyomozójának ügye kapcsán már korábban is arról lehetett hallani, hogy politikai indítékok húzódtak meg a háttérben. A vádak szerint Mahamedraszulov és édesapja együttműködött az oroszokkal. A bíróság azonban ezt nem látta bizonyítottnak, így december 2-án előbb a nyomozó édesapját, aztán pedig őt magát is felmentette. 

Mahamedraszulov már az ügy kezdetén hangsúlyozta, hogy politikai bosszú áll a háttérben, miután ő volt annak a nyomozásnak a vezetője amely Timur Mindicset és körét vizsgálta. Az is a furcsa egybeesések közé tartozik, hogy a férfit nem sokkal Andrij Jermak távozása után mentették fel. 

Mint ismeretes, a Timur Mindicstől indult botrány kapcsán a nyomozók Jermaknál is házkutatást tartottak, akit aztán nem sokkal később az ukrán elnök menesztett is hivatalából. A források szerint egyébként eleve Jermak volt az, aki kezdeményezte a korrupcióellenes hatóságok függetlenségének a felszámolását. 

„Szeretném mindenkinek megköszönni a támogatását. Az elmúlt öt hónapban ezt éreztem” – mondta a NABU nyomozója a bírósági meghallgatás után.

„Kétségtelen, hogy Mahamedraszulov szabadon bocsátása jó hír. A rossz hír azonban az, hogy Mahamedraszulov nyomozó esete diagnózis az ukrán bűnüldöző rendszer számára” – írta Anasztaszija Radina, az ukrán parlament korrupcióellenes bizottságának elnöke közösségi oldalán.

„Az egész rendszer mélyen hibás, és sürgős beavatkozást igényel, elsősorban jogszabályi változtatásokon keresztül” – hangsúlyozta a politikus. 

Borítókép: Tiltakozók Kijevben a korrupcióellenes hatóságokat ellehetetlenítő törvény elleni tüntetésen (Fotó: AFP)

