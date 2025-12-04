Vádat emeltek a szörnyű támadást elkövető migráns ellen

Több mint hat hónappal a bielefeldi késeléses támadás után a szövetségi ügyészség vádat emelt egy 35 éves szír férfi ellen. A migráns hátterű férfi nem csak harcolt az Iszlám Állam oldalán, de Németországba érkezése után is tartotta a kapcsolatot a terrorszervezettel – írja a Junge Freiheit.

A migráns férfi a feltételezések szerint az Iszlám Állam katonája volt

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA

Vádat emeltek Mahmúd M., a feltételezett iszlamista szíriai férfi ellen, aki májusban öt futballszurkolót késelt meg Bielefeldben. A férfi még 2023-ban érkezett Németországba Csehországon keresztül és azonnali védelmet kért. Ezt a bíróság elutasította, azonban decemberben kiegészítő védelmet kapott. A gyanúsított a nyomozás eddigi adatai alapján érkezése, azaz 2023 augusztusa után is kapcsolatban állt az Iszlám Állammal.

A késeléses támadás, ami miatt most a férfi bíróság elé áll még május 18-án este történt, egy Arminia Bielefeld meccs után.

A vádlott egy kocsma előtt késsel és egy házilag készített lándzsával megszúrt több szurkolót. Az öt sérült közül négy súlyos, egy pedig rövid ideig kritikus állapotban volt. A különleges műveleti egység csak második kísérlet után tudta letartóztatni az elkövetőt.