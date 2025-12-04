Vádat emeltek a szörnyű támadást elkövető migráns ellen

Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

A szír férfi még 2023-ban érkezett Csehországon keresztül, és azonnali védelmet kért. A migráns férfi a hírek szerint az Iszlám Állam katonája volt korábban, és Németországban is tartotta a kapcsolatot a terrorista szervezettel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 11:57
Fotó: FRISO GENTSCH Forrás: DPA
Több mint hat hónappal a bielefeldi késeléses támadás után a szövetségi ügyészség vádat emelt egy 35 éves szír férfi ellen. A migráns hátterű férfi nem csak harcolt az Iszlám Állam oldalán, de Németországba érkezése után is tartotta a kapcsolatot a terrorszervezettel – írja a Junge Freiheit

A migráns férfi a feltételezések szerint az Iszlám Állam katonája volt
A migráns férfi a feltételezések szerint az Iszlám Állam katonája volt 
Fotó: FRISO GENTSCH / DPA

Vádat emeltek Mahmúd M., a feltételezett iszlamista szíriai férfi ellen, aki májusban öt futballszurkolót késelt meg Bielefeldben. A férfi még 2023-ban érkezett Németországba Csehországon keresztül és azonnali védelmet kért. Ezt a bíróság elutasította, azonban decemberben kiegészítő védelmet kapott. A gyanúsított a nyomozás eddigi adatai alapján érkezése, azaz 2023 augusztusa után is kapcsolatban állt az Iszlám Állammal. 

A késeléses támadás, ami miatt most a férfi bíróság elé áll még május 18-án este történt, egy Arminia Bielefeld meccs után.

A vádlott egy kocsma előtt késsel és egy házilag készített lándzsával megszúrt több szurkolót. Az öt sérült közül négy súlyos, egy pedig rövid ideig kritikus állapotban volt. A különleges műveleti egység csak második kísérlet után tudta letartóztatni az elkövetőt.

A nyomozók korábban bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy a férfi az Iszlám Állam terrorszervezet nevében tevékenykedhetett. E bizonyítékok szerint feltehetően 2016 novemberéig harcolt értük Észak-Szíriában. Emellett az információk szerint kapcsolatot tartott fenn az Iszlám Állam lehetséges tagjaival külföldön. Letartóztatásakor további fegyvereket és gyúlékony folyadékot találtak a hátizsákjában.

Nem ő az egyetlen terroristagyanús migráns 

Az Iszlám Állam terrorszervezet két feltételezett tagját vették őrizetbe a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Trierben és az Észak-Rajna–Vesztfália tartománybeli Delbrückben – közölte a német szövetségi ügyészség még szerdán. A két iraki férfit a német szövetségi bűnügyi rendőrség fogta el kedden, majd a karlsruhei Szövetségi Bíróság vizsgálóbírója rendelte el előzetes letartóztatásukat.

A hatóságok külföldi terrorszervezetben való tagsággal vádolják őket, mivel a nyomozás szerint 2016-ban és 2017-ben hónapokig dolgoztak Irakban az Iszlám Állam megbízásából.

A német szövetségi ügyészség azzal gyanúsítja őket, hogy egyikük a terrorszervezet harcosa volt, a másik férfi pedig egy, az iszlám jogot alkalmazó, úgynevezett saría-bizottságnak dolgozott.

Borítókép: Rendőrautó a bíróság épülete előtt (Fotó: AFP)

