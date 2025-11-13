Tíz évvel a Bataclan-mészárlás után – Párizs még mindig viseli a sebeket + videó

Az éjszaka, amely örökre megváltoztatta Párizst

2015. november 13-án este több helyszínen egyszerre csapott le az Iszlám Államhoz köthető terrorsejt. Robbantások a Stade de France mellett, gépfegyverropogás az éttermek teraszain, majd a Bataclan koncertteremben vérfürdő — így kezdődött az az éjszaka, amelyre Franciaország azóta is csak suttogva emlékezik vissza.

Párizsban, 2015. november 26-án ismeretlenek helyezték el a Bataclan előtt a 17 éves Lola Ouzounian portréját, aki a november 13-i terrortámadások legfiatalabb áldozataként ott vesztette életét Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

A támadásokban 130 ember halt meg, több mint 400-an megsebesültek.

A legtöbben a Bataclanban, ahol a fegyveresek módszeresen végeztek a nézőkkel, miközben a színpadon az Eagles of Death Metal együttes játszott. Az épület falai között később a rendőrség túszmentő akciója vetett véget a mészárlásnak.

A félelem évei – Franciaország háborúba lépett

A merényletek után François Hollande elnök rendkívüli állapotot hirdetett, majd kijelentette:

Franciaország háborúban áll.

A hadsereg és a rendőrség az utcákon járőrözött, a nemzetbiztonsági törvények szigorodtak, és az ország vezetése a Közel-Keleten is aktívabb katonai szerepvállalásba kezdett az Iszlám Állam ellen.

Az állam reakciója határozott volt, de a társadalom mégis megremegett. A félelem, a gyanakvás és a közösségi traumák mélyen beivódtak a francia mindennapokba. A támadás túlélői közül sokan ma is pszichológiai segítségre szorulnak, mások elhagyták a fővárost, vagy teljesen új életet kezdtek.

A 10. évforduló: gyász és kitartás

A tizedik évfordulón Párizs ismét együtt emlékezik. A Bataclan falánál, a Stade de France-nál és a belvárosi kávéházak előtt gyertyák ezrei égnek, a túlélők, a hozzátartozók és a politikai vezetők közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt.

Així llueix la Tour Eiffel per commemorar el desè aniversari dels atacs del 13 de novembre de 2015, que vaig poder cobrir ajudant @joancarlesperis. Hi van morir 130 persones, 90 de les quals a la sala Bataclan. Dels supervivents dos s'han suïcidat per no haver-ho pogut superar.

A megemlékezéseket szimbolikus „Testvériség futás” kíséri, amely a közösség összetartozását fejezi ki.