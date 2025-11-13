Tíz évvel a Bataclan-mészárlás után – Párizs még mindig viseli a sebeket + videó

Az éjszaka, amely örökre megváltoztatta Párizst
2015. november 13-án este több helyszínen egyszerre csapott le az Iszlám Államhoz köthető terrorsejt. Robbantások a Stade de France mellett, gépfegyverropogás az éttermek teraszain, majd a Bataclan koncertteremben vérfürdő — így kezdődött az az éjszaka, amelyre Franciaország azóta is csak suttogva emlékezik vissza.
A támadásokban 130 ember halt meg, több mint 400-an megsebesültek.
A legtöbben a Bataclanban, ahol a fegyveresek módszeresen végeztek a nézőkkel, miközben a színpadon az Eagles of Death Metal együttes játszott. Az épület falai között később a rendőrség túszmentő akciója vetett véget a mészárlásnak.
A félelem évei – Franciaország háborúba lépett
A merényletek után François Hollande elnök rendkívüli állapotot hirdetett, majd kijelentette:
Franciaország háborúban áll.
A hadsereg és a rendőrség az utcákon járőrözött, a nemzetbiztonsági törvények szigorodtak, és az ország vezetése a Közel-Keleten is aktívabb katonai szerepvállalásba kezdett az Iszlám Állam ellen.
Az állam reakciója határozott volt, de a társadalom mégis megremegett. A félelem, a gyanakvás és a közösségi traumák mélyen beivódtak a francia mindennapokba. A támadás túlélői közül sokan ma is pszichológiai segítségre szorulnak, mások elhagyták a fővárost, vagy teljesen új életet kezdtek.
A 10. évforduló: gyász és kitartás
A tizedik évfordulón Párizs ismét együtt emlékezik. A Bataclan falánál, a Stade de France-nál és a belvárosi kávéházak előtt gyertyák ezrei égnek, a túlélők, a hozzátartozók és a politikai vezetők közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt.
A megemlékezéseket szimbolikus „Testvériség futás” kíséri, amely a közösség összetartozását fejezi ki.