Tíz évvel a Bataclan-mészárlás után – Párizs még mindig viseli a sebeket + videó

Tíz éve, 2015. november 13-án sújtott le a terror Párizs központjára. A Bataclan, a kávéházak és a Stade de France elleni összehangolt támadások nemcsak 130 ember életét oltották ki, hanem egész Európa biztonságérzetét is megroppantották.

2025. 11. 13. 5:51
A Bataclan koncertteremmel szemben – ahol 2015. november 13-án 89-en vesztették életüket a támadásokban Fotó: FREDERIC PETRY Forrás: Hans Lucas
Az éjszaka, amely örökre megváltoztatta Párizst

2015. november 13-án este több helyszínen egyszerre csapott le az Iszlám Államhoz köthető terrorsejt. Robbantások a Stade de France mellett, gépfegyverropogás az éttermek teraszain, majd a Bataclan koncertteremben vérfürdő — így kezdődött az az éjszaka, amelyre Franciaország azóta is csak suttogva emlékezik vissza.

A ChatGPT ezt mondta: Párizsban, 2015. november 26-án ismeretlenek helyezték el a Bataclan előtt a 17 éves Lola Ouzounian portréját, aki a november 13-i terrortámadások legfiatalabb áldozataként ott vesztette életét
Párizsban, 2015. november 26-án ismeretlenek helyezték el a Bataclan előtt a 17 éves Lola Ouzounian portréját, aki a november 13-i terrortámadások legfiatalabb áldozataként ott vesztette életét Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

A támadásokban 130 ember halt meg, több mint 400-an megsebesültek.

 A legtöbben a Bataclanban, ahol a fegyveresek módszeresen végeztek a nézőkkel, miközben a színpadon az Eagles of Death Metal együttes játszott. Az épület falai között később a rendőrség túszmentő akciója vetett véget a mészárlásnak.

A félelem évei – Franciaország háborúba lépett

A merényletek után François Hollande elnök rendkívüli állapotot hirdetett, majd kijelentette: 

Franciaország háborúban áll.

 A hadsereg és a rendőrség az utcákon járőrözött, a nemzetbiztonsági törvények szigorodtak, és az ország vezetése a Közel-Keleten is aktívabb katonai szerepvállalásba kezdett az Iszlám Állam ellen.

Az állam reakciója határozott volt, de a társadalom mégis megremegett. A félelem, a gyanakvás és a közösségi traumák mélyen beivódtak a francia mindennapokba. A támadás túlélői közül sokan ma is pszichológiai segítségre szorulnak, mások elhagyták a fővárost, vagy teljesen új életet kezdtek.

A 10. évforduló: gyász és kitartás

A tizedik évfordulón Párizs ismét együtt emlékezik. A Bataclan falánál, a Stade de France-nál és a belvárosi kávéházak előtt gyertyák ezrei égnek, a túlélők, a hozzátartozók és a politikai vezetők közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt.

A megemlékezéseket szimbolikus „Testvériség futás” kíséri, amely a közösség összetartozását fejezi ki. 

A terror árnyéka és az európai válasz

A 2015-ös támadások fordulópontot jelentettek az egész kontinens számára. Európa biztonsági stratégiája átalakult: megerősödtek a hírszerzési együttműködések, és az EU-n belül új szintre lépett a terrorelhárítási koordináció.

Tíz évvel a Bataclan vérengzése után Párizs újra él, de már soha nem lesz a régi. 

Borítókép: A Bataclan koncertteremmel szemben – ahol 2015. november 13-án 89-en vesztették életüket a támadásokban (Fotó: AFP)

 

