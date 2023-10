Olaf Scholz kettős játékot játszik Ukrajnával?

Bombaként robbant a hír, miszerint Berlin mégsem ad Taurus rakétákat Kijevnek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. A Taurus cirkálórakéták, amelyek mintegy öt méter hosszúak és 1,3 tonna súlyúak, a gyártó szerint nagy, több mint 500 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. Álló célpontok ellen használják őket. Mivel a lövedékek alacsonyan, 50 méternél is alacsonyabban repülnek, radarral alig észlelhetők. A becsapódáskor alkalmazott speciális robbantási technika lehetővé teszi, hogy a Taurus akár a bunker több szintjén is áthatoljon, ahogy az alábbi animáció is szemlélteti.