A német szövetségi kormány fontolgatja, hogy Taurus KEPD–350 cirkálórakétákat szállít a Bundeswehr készleteiből Ukrajnának. Erről titkos tárgyalások folynak a fegyveriparral – jelentette még pénteken a Der Spiegel című német lap. Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár azonban technikai módosításokat akar eszközölni, hogy kizárják annak lehetőségét, hogy Kijev a bunkerromboló lövedékekkel támadja Oroszországot.

A gyártónak például korlátoznia kellene a légi úton indított lövedékek célprogramozását. Scholz csak ezzel a feltétellel akarja leszállítani a rakétákat. Ezt a kancellár egy vasárnapi interjúban is megerősítette. A német kormány nem tenné többé függővé a Taurus szállítását az USA fegyversegélyétől.

A Taurus cirkálórakéták, amelyek mintegy öt méter hosszúak és 1,3 tonna súlyúak, a gyártó szerint nagy, több mint 500 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. Álló célpontok ellen használják őket. Mivel a lövedékek alacsonyan, 50 méternél is alacsonyabban repülnek, radarral alig észlelhetők. A becsapódáskor alkalmazott speciális robbantási technika lehetővé teszi, hogy a Taurus akár a bunker több szintjén is áthatoljon, ahogy az alábbi animáció is szemlélteti.

Mint arról a T-online hírportál beszámolt, a tárgyalt rakétaszállítás hátterében a csalódást keltő ukrán ellentámadás állhat.

Valami mást akartunk, különösen Ukrajnának. Ezért fontos, hogy Kijevet olyan kulcsfontosságú eszközökkel lássuk el, mint a Taurus cirkálórakéták

– jelentette ki Adis Ahmetovic, a szociáldemokraták külpolitikai szakértője. Teljesen más véleményen volt párttársa, Johannes Arlt, aki hivatásos tiszt volt, és aki a következőképpen fogalmazott a Der Spiegelnek: