Mindkét fél az energiarendszert gyengítené. Ahogy tavaly is tapasztalható volt, hogy az ukrán energiarendszert gyengítették az oroszok, ez idén is várható, ám most már az ukránok is megpróbálják majd a műveleti területekhez kapcsolódó infrastrukúrát támadni. Amit nem szabad elfelejteni, hogy Oroszországban sok energiaellátó rendszer van, amivel pótolni tudják az esetleges kimaradásokat