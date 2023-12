Ha megszüntetik a vétó lehetőségét az EU-ban, előkerülhet a swexit témája

– Az ön honfitársa, az unió belügyi biztosa, Ylva Johansson egész más véleményen van, nem csökkenteni, hanem folyamatosan növelni akarja az EU-ba érkező migránsok számát.

– Ylva elképzelése a migrációról saját dugájába fog dőlni. Amit Nyugat-Európában látunk, az a szegregáció, az iszlamizálódás, az erőszak térnyerése és összességében a szociális kohézió hiánya. Az alacsonyan képzett munkaerő bárminemű importja, aminek az a célja, hogy demográfiai problémákat, illetve a munkaerőhiányt megoldja, tovább erősítené ezeket a rendkívül negatív tendenciákat. Egyre több és több politikai vezető ismeri ezt fel, ezért úgy hiszem, Ylva Johansson terveiből nem lesz semmi. Otthon már a kormány az SD-vel közösen megkezdte az alacsonyan képzett munkaerő beáramlásának megfékezését, a magasabb képzettek javára. Nemrégiben több mint duplájára emeltük az elvárt minimumbért az importált munkaerő számára, bruttó 26 ezer koronára (850 ezer forint). Erre azért van szükség, mert az előző kormányok gyakorlatilag számolatlanul és bármiféle előfeltétel teljesítése nélkül, minden szabályt megkerülve hívták meg és engedték be a harmadik világból az illegális migránsokat. Ennek vége.

– Pártelnökük szavait a mecsetstop, illetve a radikális mecsetek lebontása kapcsán éles nemzetközi kritika érte. Ön szerint reális elképzelés, amit Jimmie Akesson vázolt?

– Igen, teljesen reális terv és abszolút szükséges. Nem engedhetünk meg magunknak további iszlamizációt. Ott tartunk, hogy a legnagyobb svédországi mecsetben azt követelik, hogy törvényi úton tiltsunk be minden iszlámra irányuló kritikát. Látjuk, hogy Franciaországban és Ausztriában is be tudtak záratni mecseteket. Ha ők meg tudták lépni, mi is meg tudjuk. Vallásüldözést, iszlamofóbiát kiáltanak ránk, de nem erről van szó, mert nem a vallás ellen irányul, hanem kizárólag azon mecsetek ellen, ahol például az imám gyűlöletkeltő módon viselkedik, ahol a nyugati civilizáció ellen hangolnak, erőszakra bujtanak fel és ahol antiszemitizmus tapasztalható. Világos üzenetet kell küldenünk, ennek nincs helye a társadalmunkban. Ahogy Karl Popper mondta, „nem lehetsz toleráns az intoleránssal szemben”. Szembesülnünk kell a szélsőséges iszlám fenyegetésével, mert a saját társadalmunkat, a saját értékeinket veszélyeztetik.

– 2019-ben az európai uniós választáson harmadik helyen, szorosan a Mérsékeltek mögött végeztek, és nyolc százalékkal a Szociáldemokrata Párt mögött. Mi a céljuk a jövőre esedékes választások kapcsán?

– Az célunk, hogy a legerősebb pártként szerepeljünk jövőre, erre minden esélyünk megvan. A legnagyobb ellenfelünk a szociáldemokraták, akik alatt a megélhetési költségek Svédországban az egekbe szaladtak, a EP-ben pedig konzekvensen a nyitott határok és a korlátlan migráció mellett voksoltak. Mi keményen fogunk harcolni Brüsszelben a svéd érdekekért, erős hangra van szükség ott, ezt a magyarok is jól tudják. Meggyőződésem, hogy a svéd emberek nem akarnak Európai Egyesült Államokat, és nem akarnak többet fizetni a közösbe, homályos politikai tervek finanszírozása érdekében. Ha megnyerjük a választásokat, felhatalmazást kapunk ennek a politikának a képviseletére.

Borítókép: Charlie Weimers a Svéd Demokraták EP-képviselője (Forrás: Európai Parlament)