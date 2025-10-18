OTP Bank Pick SzegedPick ArénaMichael ApelgrenCsurgói KK

A Szeged edzője nem köntörfalazott, további botlásokra figyelmeztet

A botlásai után visszatért a győztes útra az NB I-ben az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapata. A szegediek előző hétvégén a Szigetszentmiklós ellen nyertek, majd szombaton a Csurgói KK csapatát fogadták, és 30-27-es győzelmükkel vissza tudtak vágni a két héttel ezelőtti pontvesztésért. Michael Apelgren is tudja, hogy ennek ellenére nem egyenesedett ki az idény. A svéd tréner őszintén kimondta a Csurgó elleni NB I-es meccs után, hogy ez a teljesítmény idegenben talán kevés lett volna, valamint a jövőbeli találkozókon is kevés lehet.

Tóth Norbert
2025. 10. 18. 22:02
Michael Apelgren elégedetlen.
Michael Apelgren szerint idegenben meggyűlt volna a bajuk a Csurgóval. (Fotó: Sólya Eliza/OTP Bank-Pick Szeged) Fotó: Eliza Solya
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hogyha a tabellára pillantunk, azt láthatjuk, hogy vezeti az NB I-et a Pick Szeged, azonban ez csalóka, ugyanis a One Veszprém három meccsel kevesebbet játszott. A szegediek kétszer is botlottak a közelmúltban: kikaptak Tatabányán, majd döntetlent játszottak Csurgón. Michael Apelgren joggal lehet szkeptikus csapata jövőbeli teljesítménye és eredményei miatt.

Michael Apelgren panasza, hogy a Szeged kézilabdacsapata megközelíteni sem tudja a BL-szintet a bajnokságban
Michael Apelgren panasza, hogy csapata megközelíteni sem tudja a BL-szintet a bajnokságban (Fotó: Sólya Eliza/OTP Bank-Pick Szeged)

Ezúttal sem brillírozott a Szeged kézilabdacsapata

Már az első percek után, villámgyorsan 5-2 állt az eredményjelzőn. A Szeged előnye azonban elfogyott, a Csurgó 7-7-nél egalizált, ekkor jártunk a félidő felénél. Ebből a szituációból egy háromgólos sorozatot dobva jöttek ki a szegediek, és lendületet vettek: Garciandia találata már a 13-8-as előnyt jelentette. A félidő utolsó perceiben hat is volt közte, a szünetben négy gól választotta el a feleket (16-12).

A szünet utáni percekben hétre növelte előnyét a Pick Szeged. A Csurgó küzdött becsülettel, ezúttal azonban nem kedveskedtek a szegediek annyi hibával, mint két héttel ezelőtt. Ehhez képest még így is sikerült a vendégeknek háromra faragni a hátrányukat. A folytatásban is hullámzó volt a mérkőzés, miután ismételten nőtt a különbség, majd a hajrá a vendégeké volt – a vége 30-27 lett.

Ami a Szeged mentségére szólhat, hogy Janus Smárason és Magnus Abelvik Rod továbbra is sérült, Lazar Kukics pedig csak szerdán tért vissza. Fazekas Máté egyelőre még a beilleszkedés fázisában van.

Michael Apelgren az egyenletes teljesítményt hiányolja

A Szeged mestere gratulált a Csurgónak, de hangsúlyozta, hogy a saját teljesítményük miatt kicsit csalódott.

– Jól játszunk a BL-ben, de nem tudjuk ugyanezt a szintet hozni az NB I-ben. 

Valamit ki kell javítanunk, mert különben további pontokat fogunk veszíteni.

Ha ma idegenben játszottunk volna, bajba kerülhettünk volna. A hazai bajnokságban is egyenletes teljesítményt kell nyújtanunk – fogalmazott Michael Apelgren a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekzánka

Harcosok Klubja

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu