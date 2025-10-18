A Szeged edzője nem köntörfalazott, további botlásokra figyelmeztet

Hogyha a tabellára pillantunk, azt láthatjuk, hogy vezeti az NB I-et a Pick Szeged, azonban ez csalóka, ugyanis a One Veszprém három meccsel kevesebbet játszott. A szegediek kétszer is botlottak a közelmúltban: kikaptak Tatabányán, majd döntetlent játszottak Csurgón. Michael Apelgren joggal lehet szkeptikus csapata jövőbeli teljesítménye és eredményei miatt.

Michael Apelgren panasza, hogy csapata megközelíteni sem tudja a BL-szintet a bajnokságban (Fotó: Sólya Eliza/OTP Bank-Pick Szeged)

Ezúttal sem brillírozott a Szeged kézilabdacsapata

Már az első percek után, villámgyorsan 5-2 állt az eredményjelzőn. A Szeged előnye azonban elfogyott, a Csurgó 7-7-nél egalizált, ekkor jártunk a félidő felénél. Ebből a szituációból egy háromgólos sorozatot dobva jöttek ki a szegediek, és lendületet vettek: Garciandia találata már a 13-8-as előnyt jelentette. A félidő utolsó perceiben hat is volt közte, a szünetben négy gól választotta el a feleket (16-12).

A szünet utáni percekben hétre növelte előnyét a Pick Szeged. A Csurgó küzdött becsülettel, ezúttal azonban nem kedveskedtek a szegediek annyi hibával, mint két héttel ezelőtt. Ehhez képest még így is sikerült a vendégeknek háromra faragni a hátrányukat. A folytatásban is hullámzó volt a mérkőzés, miután ismételten nőtt a különbség, majd a hajrá a vendégeké volt – a vége 30-27 lett.

Ami a Szeged mentségére szólhat, hogy Janus Smárason és Magnus Abelvik Rod továbbra is sérült, Lazar Kukics pedig csak szerdán tért vissza. Fazekas Máté egyelőre még a beilleszkedés fázisában van.

Michael Apelgren az egyenletes teljesítményt hiányolja

A Szeged mestere gratulált a Csurgónak, de hangsúlyozta, hogy a saját teljesítményük miatt kicsit csalódott.

– Jól játszunk a BL-ben, de nem tudjuk ugyanezt a szintet hozni az NB I-ben.

Valamit ki kell javítanunk, mert különben további pontokat fogunk veszíteni.

Ha ma idegenben játszottunk volna, bajba kerülhettünk volna. A hazai bajnokságban is egyenletes teljesítményt kell nyújtanunk – fogalmazott Michael Apelgren a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.